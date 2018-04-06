下午茶大玩跨界合作 搶攻連假檔期商機！

Sarabeth’s全新「紐約夢幻派對雙人套餐」，以優美歐風瓷器細細品味午茶，售價980元＋10％。（圖片提供／Sarabeth’s）

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台北文華東方酒店推出聯名款「鑽白魚子聚光下午茶饗宴」。（圖片提供／台北文華東方酒店）
文華餅房全新「la prairie鑽白魚子慕斯蛋糕」，售價1350元／4吋，購買即贈鑽白魚子緊膚豐盈霜5ml與鑽白魚子緊膚療程30分鐘護膚券（數量有限，送完為止）。（圖片提供／台北文華東方酒店）

近年各大品牌相繼吹起聯名風，跨界合作大玩新創意，紐約女王早餐Sarabeth’s、台北文華東方酒店紛紛推出全新下午茶組合，滿足消費者味蕾。

Sarabeth’s攜手丹麥生活品牌GreenGate，主打「紐約夢幻派對雙人套餐」，包含熱狗三明治、 酪奶煎餅、Sarabeth's 燕麥嚼醒、 玉米馬芬（附2種口味水果抹醬）及精選好茶等，即日起至5月31日限期供應。深受饕客喜愛的「熱狗三明治」以猶太白麵包為基底，夾入熱狗、酸菜與特製杏橙水果抹醬，最後放上紅蔥頭點綴，甜鹹風味創造多層次口感;另道「Sarabeth's 燕麥嚼醒」強調健康飲食，將優格混合燕麥、草莓及香蕉，高纖又營養。活動期間加碼，購買套餐贈送GreenGate Taiwan百元折價券2張。

台北文華東方酒店與保養品牌la prairie合作，打造「鑽白魚子聚光下午茶饗宴」，9日起至5月13日限期供應，以魚子醬為靈感設計甜點。其中「聚光珍珠柚香泡芙」將香醇香草奶餡灌入黝黑竹炭泡芙中，佐以葡萄柚奶霜與葡萄柚庫利，上方以白巧克力製成珍珠脆球點綴，宛如藝術品造型讓人愛不釋手;「煥采起司蛋糕」則以起司慕斯為基底，裹入藍莓庫利內餡，最後以新鮮藍莓妝點，酸甜果香與白巧克力外層在口中融合。酒店文華餅房同步推出「la prairie鑽白魚子慕斯蛋糕」，自用送禮兩相宜。

(中時)

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