基隆首辦磯釣大賽　祭出10萬元獎金

基隆市政府今年將在4月28日、29日首度在基隆嶼舉辦國際磯釣大賽，即日起開放報名，共釋出96名額，祭出總獎金超過10萬元鼓勵民眾參加，除了提供釣魚好手一個競技舞台，也希望增加基隆見光度，推廣旅遊商機。（基隆市政府提供）

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基隆市政府今年將在4月28日、29日首度在基隆嶼舉辦國際磯釣大賽，即日起開放報名，共釋出96名額，祭出總獎金超過10萬元鼓勵民眾參加，除了提供釣魚好手一個競技舞台，也希望增加基隆見光度，推廣旅遊商機。

基隆市府產發處海洋事務科長蔡馥嚀表示，去年起基隆市政府開放基隆嶼作為合法磯釣場域，順勢將磯釣行為合法控管，今年首度由市府承辦磯釣大賽，提供釣魚愛好者一個競技舞台，也讓大家知道除了澎湖等離島，基隆嶼也是適合磯釣的好地方。

蔡馥嚀指出，本次國際磯釣大賽場所選在基隆嶼周邊較大的11座島礁上，網路報名加現場報名共96人，初賽在28日舉行，比賽採取兩兩分組競釣，將以雙方釣起的魚種、重量換算積分，積分高者得勝；最後取16人參加29日的決賽，冠軍可獨得3萬元獎金；未入圍決賽選手可參加「大尾獎」競賽，勝者可得3000元獎金。

蔡馥嚀表示，磯釣大賽每人報名費6500元，含2日渡礁費、旅遊平安險、餌料、軟式餌料袋、上礁及收礁餐盒、選手之夜Buffet、摸彩活動、參賽紀念品等，只限持有磯釣證的民眾報名，若民眾尚未申辦磯釣證，可於報名時繳費請賽務代辦，比賽當日可領取磯釣證。

考慮今年3月初基隆嶼發生首起釣客落海不治事故，這次磯釣比賽會在基隆嶼設置醫療站，由醫護員和護士進駐，比賽期間另有船隻隨時待命，以防意外事故發生。

蔡馥嚀指出，參加磯釣大賽的選手除原有的200萬元意外身故險，另加保300萬元身故險和30萬元醫療險，如受傷最多可獲50萬元理賠。

(中時)

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