女子LINE誘援交 傻男險失金10萬

竹南警分局長陳宏賓（右）頒發感謝狀致意，肯定商家機警成功阻止詐騙案。（陳慶居翻攝）

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女子以LINE誘惑援交手法詐騙，超商店員發覺有異通報警方成功阻止。（陳慶居翻攝）

陳慶居∕苗栗報導

苗栗縣竹南警分局造橋分駐所於5日晚間，接獲萊爾富超商店員報案，指丁姓青年一口氣要購買10萬元點數，懷疑中了詐騙集團的圈套，警方及時到場攔阻，揭穿女子以LINE誘惑被害人援交的騙局，為傻男保住10萬元辛苦錢。

竹南警方指出，造橋分駐所據報，得知有人準備以10萬元購買My Card點數後，因金額明顯比較龐大，於是火速派員前往這家萊爾富超商了解，當面關心並詢問準備購買點數的26歲丁姓青年。

但丁男對警方的詢問，顯得面有難色，欲言又止語帶保留，員警耐心告知常見的各類詐騙手法及案例，他才尷尬地向警方表示，他是在LINE通訊軟體聊天室，與綽號「小欣」的女子聊天過程，對方要求他先買My Card點數，再將密碼拍照傳給她。

由於金額不小，員警隨即請丁男到分駐所，並將手機通訊軟體對話內容提供給警方協助調查。警方初步解讀後，幾乎確認這是一樁以援交為手法的詐騙案，加上對方以掌握的資料要脅，金額才累增到10萬元之多。幾經說明宣導後，丁男才相信自己受騙。

為鼓勵超商店長及店員配合警方成功阻止詐騙案，竹南警分局長陳宏賓6日下午頒發感謝狀表揚商家。

(中時)

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