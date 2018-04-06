送愛到偏鄉！呼籲民眾支持公益捐書溫暖社會

台北文華東方酒店到訪苗栗汶水國小，捐贈慈善義賣所得。（圖片提供／台北文華東方酒店）

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知本老爺邀請自閉症孩童繪製希望風箏，贈與響應活動賓客。（圖片提供／知本老爺酒店）
北投麗禧呼籲民眾捐書做公益，提供偏鄉學童更多教育資源。（圖片提供／北投麗禧溫泉酒店）

暖心做公益，各大飯店關懷弱勢孩童，知本老爺酒店捐助住房所得給自閉症孩童、台北文華東方酒店到訪偏鄉小學、北投麗禧溫泉酒店募集書籍散播知識，呼籲社會大眾響應愛心。

知本老爺酒店關懷台東偏鄉自閉症孩童，與虹牌油漆合作推出「繪進心房」活動，知本老爺將捐出4至5月春季住房專案所得5% 給社團法人臺東縣自閉症協進會，作為自閉症童早期療育課程基金，分擔孩童原生家庭治療課程費用；虹牌油漆同步贊助水性水泥漆作為孩童彩繪治療活動使用。感謝賓客響應公益，知本老爺邀請自閉症孩童、家長及酒店員工，彩繪希望風箏贈與參與活動賓客。

台北文華東方酒店善盡企業社會責任，2014年開幕至今每年捐出耶誕期間文華餅房慈善義賣所得，今年透過苗栗縣教育處協助，將可愛造型巧克力精靈販售所得捐贈苗栗縣汶水國民小學，幫助學童購買樂器，作為音樂課教學使用。

北投麗禧溫泉酒店積極參與公益，連續5年以「捐書到偏鄉。知識愛蔓延」為主題，幫助偏鄉學童閱讀，2017年募集1606本書籍，較前年多出553本成漸入佳境。今年與雲林四湖鄉內湖國小、花蓮豐濱新社國小合作，找來藝人徐若瑄及多位兩岸知名人士拍攝推廣影片，呼籲民眾發揮愛心讓好書永流傳，將書籍寄送至北投麗禧溫泉酒店。

(中時)

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