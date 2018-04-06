竹市陽光國小彩繪清明上溪圖守護南門溪岸

新竹市陽光國小學生從《清明上河圖》出發，以此探索南門溪與城市的互動，並彩繪孩童心目中的《清明上溪圖》，扎根環保教育。（陳育賢攝）

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為讓小朋友思考河流與城市的關係並扎根環保教育，新竹市陽光國小與故宮博物院合辦「故宮複製文物特展《清明上河圖》到陽光」活動，引領孩子們走進千年以前的汴河兩岸的市井風情，並以此探索在地「南門溪」，彩繪自己心目中的「清明上溪圖」。

此次活動中，由陽光國小學生特別創作36小幅清明上溪圖，再拼成巨幅的「清明上溪圖」，並與育賢國中合辦小型音樂會，會中大家共宣示「親愛的南門溪，你流啊流，從高山流到大海，從清晨流到黃昏……請讓我依賴你 請讓我守護你」，誓言守護南門溪。

陽光國小校長吳淑雯表示，此次活動深具意義，透過學生親自手繪學校好鄰居的南門溪，勾勒出理想的環境生活藍圖「清明上溪圖」，把水岸生活的想像及省思，重新思考對環境的態度，讓學生了解環境保護的重要性。

另，陽光國小2014年度起，每年都針對南門溪進行水質檢測，並定期辦理「南門溪節」系列活動，以音樂、詩歌、戲劇、裝扮遊行、演唱會及辦桌等方式，帶領孩子們守護南門溪，2018年更積極配合環保局成立河川巡守隊，以行動方式深耕守護南門溪。

故宮博物院院長林正儀表示，故宮複製文物特展「清明上河圖」到陽光的活動，希望學生及民眾到陽光國小來場與汴河兩岸千年古人的時空約會，尋覓市井況味與優美的自然風光。團體參觀請事先預約，預約電話03-5629600分機101尤序宜主任。

環保局長江盛任指出，南門溪為客雅溪支流，市府為改善新竹市境內客雅溪河段之水質汙染問題，配合景觀綠美化及自然生態保育，在南門溪下游河段，設置國內首座以在槽式礫間接觸氧化法，處理生活汙水，每天可削減BOD（生化需氧量）110公斤、SS（懸浮固體）125公斤。

(中時)

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