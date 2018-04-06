甘肅沙塵爆影響 環保署請民眾注意防範

甘肅沙塵爆即將來襲，影響空氣品質，環保署提醒民眾留意。（資料照／環保署提供）

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環保署表示，根據氣象局氣象預報資料及沙塵模式模擬，受到中國甘肅地區4日開始出現大範圍沙塵暴，揚起沙塵向東及向南傳輸影響，預計今（6日）入夜後沙塵伴隨大陸冷氣團南下影響我國空氣品質，PM10濃度可能達到200~250微克/立方米，影響期間自4月6日晚間至7日，請民眾周末外出時留意空氣品質變化。

環保署表示，這波沙塵4日於蘭州曾觀測得PM10達2900微克/立方公尺，6日上海中午最高亦量測到546微克/立方米，預計鋒面通過台灣後，沙塵隨大陸冷氣團南下，於4月6日晚間起，在降雨緩和之後，由北向南影響空氣品質，環保署估計空氣中PM10最高濃度將達200至250微克/立方公尺。

7日受大陸冷氣團挾帶沙塵南下影響，懸浮微粒及細懸浮微粒濃度偏高，北部、竹苗、中部、高屏空品區及離島地區為「橘色提醒」等級，北部地區受境外汙染影響局部地區局部時段可能達到「紅色警示」；雲嘉南地區受境外汙染及本地揚塵疊加影響，達「紅色警示」等級；宜蘭及花東空品區為「普通」等級。

8日白天起大陸冷氣團及沙塵減弱，天氣轉為穩定，西半部地區擴散條件逐漸轉為不佳，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動。空氣品質受氣象條件影響大，請隨時留意最新空氣品質資訊。民眾可利用空氣品質監測網資訊、愛環境資訊網或透過「環境即時通」手機APP，即可設定不同警戒值，隨時留意空品資訊。

(中時)

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