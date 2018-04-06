芭比娃娃給靈感 宋家欽創「九頭身」布袋戲偶

2018年04月06日 18:02 中時 潘建志

宋家欽從芭比娃娃啟發靈感，將傳統布袋戲偶拉長為90公分左右，擁有完美比例的「九頭身」，創作成新型態「型偶」。（潘建志攝）

宋家欽從芭比娃娃啟發靈感，將傳統布袋戲偶拉長為90公分左右，擁有完美比例的「九頭身」，創作成新型態「型偶」。（潘建志攝）

七年級新生代戲偶藝術家宋家欽從芭比娃娃啟發靈感，將傳統布袋戲偶拉長為90公分左右，擁有完美比例的「九頭身」，創作成新型態「型偶」，不但可如同傳統戲偶般操偶，還能做為靜態擺飾品，作品非常受到布袋戲迷歡迎。

宋家欽從小就喜歡畫畫，也非常愛看布袋戲，東方工商專科學校美術工藝科畢業展時，就製作布袋戲偶參展。當時網路資訊不發達，他不知到哪去請教戲偶老師傅，憑著自己在學校習得的技能，過程中不斷摸索，竟成功製作出戲偶。

退伍後他決定把製作戲偶當成職業，接受客製訂單，並於2007年成立「研作展藝型偶社」。不像其他工作室多只製作偶頭、頭髮、服飾、道具其中單項，宋家欽全都自己動手，他說「一條龍」的創作才能確保作品的完整性。

不過四項全能並不簡單，偶頭要會木雕、頭髮要會貼絲、服飾要會打版及裁縫、道具要會泥塑等技能，宋家欽全都靠摸索及跟同行交流學習。他說，最難的就是眼神，不但神韻要畫好，眼珠位置也要放對，否則就會發生「脫窗」等慘劇。

他說，1尊型偶依做工精細度，製作時間要1到4個月，價錢則由3萬多到10幾萬不等，目前大多是玩家下訂單。蒐藏布袋戲偶是小眾，他餓不死但也不可能賺大錢，但因對布袋戲的熱愛，會一直做下去。

宋家欽的「東方巧匠型偶特展」目前正在潮州「屏東戲曲故事館」展出至5月6日，歡迎參歡。

(中時)