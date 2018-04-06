林心如戴奶奶墨鏡老花上身 宣示姐就是摩登

2018年04月06日 17:57 中時 陳張眾

MYKITA STUDIO 7.2系列糖果色太陽眼鏡，價格店洽。（MYKITA提供）

Ray-Ban將軍驕陽系列金框太陽眼鏡，8100元。（Ray-Ban提供）

憑著偶像劇《我的男孩》晉升製作人角色的林心如，日前為《ELLE Accessories》春夏號拍攝時尚大片。鏡頭中，她擺脫私下以舒服簡單為主的服裝風格，換穿GUCCI格紋套裝搭Logo老花腰包，玩出十足個性態度。

對於勇敢跳出自己時尚舒適圈的林心如來說，全身零零總總的復古行頭，亦未讓她顯得老氣，反到更顯出她的女王氣場，被鏡頭捕捉到的率性眼神，也好似送出「姐就是摩登」的訊號。林心如於接受《ELLE》的訪問時則謙虛笑說：「我並不會特別覺得自己美耶！」她還表示：「美不是靠外在打扮，或是多餘的東西來襯托自己的。隨著年齡越來越大，我覺得一個女人由內在散發出來的優雅氣質，才是真正吸引人的美。」

但除了有GUCCI、GIVENCHY、DIOR等大咖加身外，林心如臉上戴的義大利SPEKTRE亞洲限定款復古金框眼鏡，更為整體造型加分。名為「SHANGHAI」的鏡型，是品牌特別為亞洲顧客所設計，糖果色調的粉彩鏡片，搭配不規則的超搭金邊鏡框，揉合復古、摩登於一氣。

而來自德國的MYKITA，亦於經典STUDIO系列中加入新成員，全新的STUDIO 7系列，以極簡的輕量幾何框架，搭配紫、粉等多色淡彩鏡片，營造出簡約、協調的高端時尚態度。主打美式氛圍的Ray-Ban，選擇透過代表性軍驕陽系列傳遞反骨精神，金屬感雙樑鏡架，搭配U型鉚釘固定粉彩漸層鏡片，洋溢繽紛春夏氣息。

(中時)