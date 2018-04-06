《中時晚間快報》周玉蔻爆料 綠營將拱蘇貞昌戰侯友宜

周玉蔻爆料 綠營將拱蘇貞昌戰侯友宜

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中時電子報
綜合報導

◎川普威脅追加關稅 陸嗆不惜代價、奉陪到底

陸美貿易戰繼日前雙方互掀兩底牌後，川普今早再度出招，發聲明表示，鑒於大陸以「不公平報復行動」回應美國先前宣布的加稅措施，他已指示美國貿易代表署考慮再對1000億美元大陸商品加徵關稅。

◎周玉蔻爆料 綠營將拱蘇貞昌戰侯友宜

繼之前民進黨台南市長黨內初選，民調揭曉前，名嘴周玉蔻在臉書提早宣布參選人立委黃偉哲民調勝出；今天國民黨新北市長黨內初選揭曉，周再度「預告」，據民進黨高層証實，民進黨新北市長候選人將在下週正式對外公佈；民進黨中央在勝選考量下，將提名前行政院長蘇貞昌。

◎今起變天 周日清晨最冷11、12度

清明連假今（6日）起變天，氣象局表示，受到鋒面通過影響，上午起由北往南各地將轉為有陣雨的天氣，不排除有局部雷雨，民眾外出需攜帶雨具備用並注意安全。鋒面通過後冷空氣跟著南下，溫度明顯下降且越晚越冷，周六晚間至周日清晨約為攝氏13、14度，達到大陸冷氣團的標準，要注意保暖。

◎《我想和你唱》中天登場 胡彥斌瞇瞇眼被猛虧

中天綜合台36頻道每周六晚間8點播出全新一季互動音樂節目《我想和你唱》，讓喜愛好音樂的觀眾繼續享受更多好歌。《我想和你唱》主打專業歌手與普通素人同台合唱，節目找來包括孫燕姿、葉蒨文、胡彥斌、蔡健雅、譚詠麟、范瑋琪、楊宗緯、梁詠琪、動力火車、彭佳慧、李玟、鄧紫琪、獅子合唱團等大咖雲集。

(中時電子報)

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