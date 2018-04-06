不捨連假同仁交整「站好站滿」 恆春警方推出「行動補給車」

2018年04月06日 19:23 中時 謝佳潾

恆春警分局長楊龍祥（右二）繼首創警察行動補給站後，6日加碼推出行動補給車，沿線慰勞辛苦的站崗同仁。（謝佳潾攝）

清明連假5天，各地景點塞到爆，前3天南下恆春的台26線南北向也分別出現3萬逾、2萬的車流量，但不僅遊客開車累，頂著烈陽交整的警察更是站到快虛脫，恆警有鑑於此，繼因墾丁春天音樂季首創的行動補給站後，6日加碼推出行動補給車，沿線慰勞辛苦的站崗同仁。

恆春警分局長楊龍祥表示，清明連假遇上墾丁春天音樂季，每天都派出500名警力維護治安、交通，當中站台26線交通崗的同仁，每天約有50名，而這幾天恆春半島又是烈陽高照，沿線執行交整勤務的警察真的很辛苦，因此繼定點式的「警察行動補給站」設置後，也接著推出行動補給車，以「行動」慰問同仁。

楊龍祥說，每天早上、下午各出車一次，補給物品與行動補給站的相同，但是有多出「保溫效果」，讓同仁吃到的食物、喝到的飲品不會因為太陽曝曬而有所變質，讓站崗同仁吃到最有溫度的東西。

他強調，執行交通疏導勤務的員警，都需隨時管制交通且無法離開，他們的辛勞不在話下，真心期盼能透過沿途發放餐點飲品、供他們方便食用的實際動作，落實慰勞的初衷與目的。

站崗警員見到分局長親自送餐來，紛紛向楊龍祥致謝，他們都說，能在不影響勤務，又能在行動休息補給站下用餐、且可適時休息調節體力，在這樣的友善環境執勤下，都變得格外有精神。

(中時)