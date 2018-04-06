台南海安路景觀工程 造成機車違停案件增多 警方取締疲於奔命

海安路兩側人行道在清明假日機車違停狀況嚴重，原本可供停車的中央軸帶改作景觀工程，民眾卻仍無習慣走在中央人行道散步。（程炳璋攝）

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台南市中西區海安路中央軸帶景觀工程正進行第3期施工，第1、2期完工開放後，未如預期吸引民眾在中央人行道行走，反而因此減少近200格機車停車位，清明連假這幾天，人行道照樣停滿機車，警方疲於奔命取締違停。

海安路是台南市區主要的觀光地點，附近有海安商圈、中正國華商圈、正興街、神農街等知名遊客景點，每到連假就出現外地人潮，成為外客遊憩台南的勝地。

海安路去年分3階段展開景觀工程施工，將原本可停放汽、機車輛的中央軸帶，興建人行步道，規畫用意是將原本用來停放汽、機車的格位，變成行人散步的軸帶。兩旁店家因此分階段各經歷3個月的工程黑暗期。

隨著第1、2期中央人行道軸帶完工，府前路至民生路段的海安路中央人行道並未如預期吸引多數行人漫步，反而原本海安路上約500格機車停車格位，一下子因為景觀工程，減為200格左右。

雖然台南市交通局另在臨近其他道路多畫設數百格的機車格位彌補，但多數民眾仍習慣將車停靠在海安路兩邊，造成每到連假，海安路上機車格位不足，民眾乾脆停上人行道上，警方接獲的檢舉通報不斷。

台南市警2分局在清明連假的前兩天，共接獲8件的違停檢舉，最後取締5件，6日海安路兩邊的人行道上，仍是停滿機車，附近店家抱怨，台南市都發局作的景觀工程尚未發揮效果，反而減少民眾停車空間，造成停車不便，擔心未來生意受影響。

(中時)

被罵爆！入住前1天才告知「連假… 金門民眾採螺受困 岸巡泅水下海…

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