日本防衛省：中共海軍三艦支隊通過宮古海峽

圖為納編第29批次護航支隊的903型油彈補給艦「千島湖」軍艦啟程。(圖/中共海軍 107年4月6日)

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中時電子報

據日本防衛省幕僚監部5日發佈消息，日本海上自衛隊第13護衛隊所屬阿武隈級護航驅逐艦「神通」軍艦(舷號DE-230)，在宮古島北北東方130公里的海域發現中共海軍由2艘054A飛彈巡防艦和1艘油彈補給艦組成的支隊向東南方航行。

日本海上自衛隊神通軍艦。(圖/JMSDF)

之後該支隊通過沖繩本島及宮古島間海域，向太平洋航行。日本防衛省幕僚監部本次發佈的資訊並未包含三艘艦艇的艦名、舷號及照片資訊。

據中共國防部5日發佈消息，由054A型飛彈巡防艦「濱州」軍艦(舷號530)、「徐州」軍艦(舷號515)、903型油彈補給艦「千島湖」軍艦（舷號886）組成的中共海軍第29批護航支隊在浙江舟山某軍港解纜啟航，赴亞丁灣、索馬利亞海域接替第28批護航支隊執行護航反海盜任務。

圖為納編中共海軍第29批次護航支隊的054A飛彈巡防艦徐州軍艦。(圖/中共國防部 107年4月5日)

中共海軍徐州軍艦官兵和送行家屬、官兵揮手道別。(圖/中共國防部 107年4月6日)

中共海軍第29批護航支隊含艦載直升機2架、特戰隊員數十名，任務官兵共700逾人。

中共特戰部隊。(圖/中共國防部 107年4月6日)

綜合以上資訊，日本海上自衛隊發現的應為中共海軍第29批次護航支隊。

中國大陸現正上映中的電影《紅海行動》，就是以104年3月中共以第19批護航支隊執行葉門撤僑任務為背景改編的電影。據《人民日報》1日報導，韓國籍漁船「海洋711號」（Marine 711）有三名船員遭海盜擄走，韓國海軍部屬忠武公李舜臣級飛彈驅逐艦「文武大王號」(舷號DDH-976)至迦納外海，協助營救韓國船員。

據今日新聞網報導，98年3月，高雄籍漁船「穩發161號」在索馬利亞遭海盜挾持，成為海盜母船，於4月10劫持美籍貨櫃輪「快桅阿拉巴馬號」，被拍成102年上映的電影《怒海劫》。

(中時電子報)

文章來源：海軍第29批護航編隊啟航

文章來源：台灣漁船成了索國海盜母船　攻擊美國軍機

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