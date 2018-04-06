夜問打權》台大AI實力排名慘輸 台灣拚AI產業喊假的！

2018年04月06日 18:18 中時電子報 綜合報導

今天新北國民黨初選民黨出爐！侯友宜民調壓倒性勝出，黨內外都大贏20個百分點，將代表國民黨出戰新北市長！

美中貿易戰加碼！川普考慮加徵千億美元陸商品關稅，大陸外交部:中方不怕打貿易戰！破川普？！環球時報：川普用更大恫嚇欲鎮大陸，可笑！美國的傲慢，川普恫嚇一波波，大陸同等力度反擊！美國以維護國家安全之名，行貿易保護主義之實！紐約時報也不挺！認中方打贏中美貿易戰信心十足！

全球大學AI實力排名，北京清華跑第2、台大第73，慘輸！北京清華一年上升10名！台灣拚AI產業喊假的！教育部育才不力，卡人才第一！

貴州鹹魚翻身！政策加持+定位準確，發展大數據成功脫貧！貴州不再＂無三里平、人無三兩銀＂而世界最大望遠鏡＂天眼＂也在貴州！貴州天眼多厲害？窺星際互動信息，尋星外文明！

大陸駐美國大使嗆：沒人能阻止中國統一，美國重申＂一中政策”！武統還和統？崔天凱：目標和平統一不行就用別的方式！國防部募不到兵？！徐斯儉：七成年輕人願為台灣而戰！政大選舉研究中心民調結果和民意差很大？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：

董智森(政治評論員)

張顯耀(前海基會副董事長)

鍾小平(台北市議員)

羅智強(野台發起人)

侯漢廷(新黨新思維中心主任)

(中時電子報)