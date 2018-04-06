夜問打權》台大AI實力排名慘輸 台灣拚AI產業喊假的！

夜問打權主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、張顯耀、 鍾小平、羅智強等人。（圖／中天提供）

友善列印
中時電子報
綜合報導

今天新北國民黨初選民黨出爐！侯友宜民調壓倒性勝出，黨內外都大贏20個百分點，將代表國民黨出戰新北市長！

美中貿易戰加碼！川普考慮加徵千億美元陸商品關稅，大陸外交部:中方不怕打貿易戰！破川普？！環球時報：川普用更大恫嚇欲鎮大陸，可笑！美國的傲慢，川普恫嚇一波波，大陸同等力度反擊！美國以維護國家安全之名，行貿易保護主義之實！紐約時報也不挺！認中方打贏中美貿易戰信心十足！

全球大學AI實力排名，北京清華跑第2、台大第73，慘輸！北京清華一年上升10名！台灣拚AI產業喊假的！教育部育才不力，卡人才第一！

貴州鹹魚翻身！政策加持+定位準確，發展大數據成功脫貧！貴州不再＂無三里平、人無三兩銀＂而世界最大望遠鏡＂天眼＂也在貴州！貴州天眼多厲害？窺星際互動信息，尋星外文明！

大陸駐美國大使嗆：沒人能阻止中國統一，美國重申＂一中政策”！武統還和統？崔天凱：目標和平統一不行就用別的方式！國防部募不到兵？！徐斯儉：七成年輕人願為台灣而戰！政大選舉研究中心民調結果和民意差很大？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：

董智森(政治評論員)

張顯耀(前海基會副董事長)

鍾小平(台北市議員)

羅智強(野台發起人)

侯漢廷(新黨新思維中心主任)

(中時電子報)

《中時晚間快報》周玉蔻爆料 綠… 賴揆參訪日新茶園 允研議加碼補…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。