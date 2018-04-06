賴揆參訪日新茶園 允研議加碼補助復耕

茶農許時穩向賴揆簡介如何採摘兩心一葉茶菁。（陳慶居攝）

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苗栗縣長徐耀昌大力推薦苗栗的茶產業和未來觀光新亮點。（陳慶居攝）
行政院長賴清德品嘗高檔東方美人茶，直說捨不得一下喝完。（陳慶居攝）
賴揆到頭份市關心推動浪漫台3線進度，粉絲請他簽名留念。（陳慶居攝）

賴清德6日下午率客委會主委李永得等行政院團隊，由苗栗縣長徐耀昌及頭份市長徐定禎等人陪同，參觀日新茶園設備了解東方美人茶製程和茶園經營，邊品嘗1斤2、30萬元的特等膨風茶，邊聽取茶農心聲，他允諾由農委會研議提高茶園復耕及乘坐式採茶機具補助標準。

賴揆抵已傳承第四代由許時穩經營的日新茶園，並冒著寒風細雨到茶園參觀，親切和普遍上了年紀的採茶「姑娘」閒話家常，得知90高齡的採茶嬤「阿玉」每天仍採茶8小時，豎起拇指誇讚她的敬業和技術。

李永得強調，浪漫台3線有歷史、文化及產業大道3主軸，而茶產業扮演重要角色，希望桃竹苗沿線茶園大幅復耕，期中央待政府能提高補助，地方政府也相對補助，相輔相成；茶農許時穩也建議補助乘坐式採茶機等相關機具。

縣長徐耀昌則感謝行政院團隊到苗栗關心茶農，讚許許時穩製茶30年優異的技術和品質，去年才獲特等和頭等一的獎項，實至名歸，而且苗栗不僅東方美人茶有名，苗栗的貓裏紅茶也嶄露頭角，能讓消費者喝得健康又安心，希望成為苗栗縣一大特色，他強力推薦苗栗優質的茶產業。

徐耀昌說，苗栗縣更爭取到全國唯一國際雙慢城，還有三義舊山線RailBike，及公館客家文學花園等重大建設，既是前瞻性建設，更是未來觀光休閒產業的新亮點。

賴清德關心推動浪漫台3線進度，承諾協助解決農業土地和人力問題，至於補助機具和提高茶園復耕補助，會盡速指示農委會研議。

(中時)

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