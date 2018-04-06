舒淇、蔡依林撞鞋不眼紅 天后腳底藏G情

2018年04月06日 18:28 中時 陳張眾

蔡依林於今年初參加微博之夜盛典時，即選穿一襲黑色開衩晚禮服，腳踩Giuseppe Zanotti「G-Heel」高跟涼鞋，十足性感。（GZ提供）

Giuseppe Zanotti「G-Heel」高跟涼鞋，約台幣3萬元。（GZ提供）

時尚圈王不見王、后不見后，舒淇、蔡依林這兩位演藝圈天后，雖未同時現身，卻以腳底風光交手。影后舒淇日前抱病現身瑞士巴賽爾鐘表展，但仍換上一襲綠色連身亮麗連身褲裝，並全程維持笑容受訪，敬業態度令人佩服，而其腳下的Giuseppe Zanotti「G-Heel」高跟涼鞋，亦襯托了全身散發的華麗氣質。而歌后蔡依林，則於年初出席微博之夜盛典時，搶先以性感黑色晚禮服造型搭配同款黑色「G-Heel」高跟涼鞋示人，側邊開衩設計，加上鞋款11.5的長跟，完美修飾且拉長腿部線條，同樣霸氣十足。

而有義大利鞋王之稱的Giuseppe Zanotti，在春夏再次為女人打造出融入「G」字標記的性感鞋跟。這款具有腳踝綁帶的鞋款，整體線條簡約洗鍊，搭配恰似將「G」字形象融入鞋跟的特殊設計，凸顯品牌製鞋工藝及大膽奢華的前瞻品味。品牌創辦人兼創作總監Giuseppe Zanotti先生表示：「比例勻稱的鞋跟能帶出氣勢、自信和美態，而本季的『G-Heel』系列，更散發出澎湃的朝氣與活力。」帶有90年代氛圍的「G-Heel」，採用光面漆皮和金屬鏡面皮革打造，除了黑色之外，尚有綠色、紅色、銀色等選擇。

(中時)