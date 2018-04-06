找傳播妹開毒趴釀悲劇 男子僅穿「內褲」猝死摩鐵

新北市中和區某汽車旅館驚傳男子暴斃。（葉書宏攝）

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警方在現場查獲K盤、毒品咖啡包及2顆不明藍色小藥丸。（葉書宏攝）

25歲周姓男子邀約32歲張姓男子6日凌晨2時許，前往新北市中和區新生街某汽車旅館開趴，2人找來2名年輕傳播妹狂歡，張男在上午10時許要叫周男起床，卻發現他身體僵硬倒臥在地上，已無生命跡象，警方獲報抵達，在現場查獲K盤、毒品咖啡包及2顆不明藍色小藥丸，周男死因待進一步釐清。

警方調查，周男在新北市板橋區經營飲料店，離婚育有2子，張男從事房仲工作，兩人熟識多年，常一起出遊。

周男、張男6日凌晨2時許前往新北市中和區新生街某汽車旅館，2人找來2名年輕、身材姣好的傳播妹開趴，傳播妹在上午6時許步行離開汽車旅館，徒留周、張兩人在房間內休息。

張男上午10時許驚醒，準備要叫周男起床時，卻發現周男倒臥在床邊地上，全身僵硬已無生命跡象，連忙報警處理，但警消抵達時為時已晚，周男已氣絕多時。警方在現場發現K盤、毒品咖啡包及2顆不明藍色小藥丸，現場無打鬥跡象。

張男向警方表示，傳播妹都是周男叫的，沒有聯絡方式，毒品也是周男帶來的。但警方對於張男的說法持保留態度，警方發現周男手機被關機，由於沒有密碼，無法開機，已送至鑑識單位進一步鑑識。另外，警方也發現張男的手機通訊紀錄全數刪除，也一併將手機送鑑識單位還原。

周男的父親趕抵派出所，一見到張男就痛罵「你怎麼把我兒子害成這樣！」警方目前調閱監視器畫面，將約談2名傳播妹到案說明，張男訊後將依違反毒品危害防制條例法辦，周男死因待法醫解剖進一步釐清。

(中時)

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