海大生活圈滿大碗滷味 炒、炸、麻辣燙、養生湯4種口味一次滿足

台中知名連鎖滷味「滿大碗」，近日也在基隆台灣海洋大學生活圈開新分店，突破傳統滷味窠臼，推出炒滷味、炸滷味、四川麻辣燙和養生老火湯4種作法，以實惠的價格吃到最豐富口感的滷味，讓人一吃就上癮！（李其樺攝）

友善列印
中時
不同於傳統滷味使用滷湯汁料理食材的單一做法，「滿大碗」滷味每家分店皆使用總店提供的秘方，花3到4個鐘頭熬煮，製作四川麻辣燙和養生老火湯兩種不同口味的湯汁，圖為麻辣燙滷味，湯汁辣而不傷口，容易上癮。（李其樺攝）
滿大碗獨家推出由炸雞翅、鴨翅。（李其樺攝）
滿大碗獨家推出油炸滷味，相比坊間鹽酥雞攤更能減少許多油煙汙染。（李其樺攝）
店長楊士賢、副店長廖弘達皆為7年級生，兩人投入餐飲業不到一年，已讓滿大碗滷味在海大商圈建立起一定的口碑。（李其樺攝）

台中知名連鎖滷味「滿大碗」，近日也在基隆台灣海洋大學生活圈開新分店，突破傳統滷味窠臼，推出炒滷味、炸滷味、四川麻辣燙和養生老火湯4種作法，以實惠的價格吃到最豐富口感的滷味，讓人一吃就上癮！

「滿大碗」基隆店位於基隆市中正區新豐街上，鄰近台灣海洋大學生活圈，店內採用日式輕工業裝潢，去年9月開幕時吸引不少在地居民、學子來嘗鮮，創下1天來客300人紀錄，雖然開店至今僅滿半年，但已有不少部落客來店吃過，特地寫食記推薦，已在網路建立起口碑。

店長楊士賢、副店長廖弘達都是7年級生，因為都在裝潢店工作認識，後來兩人決定一同創業，去年他們跑遍各地滷味名店觀摩取材，後來在「滿大碗」當學徒2個多月，終於學成回基隆開店。

不同於傳統滷味使用滷湯汁料理食材的單一做法，「滿大碗」滷味每家分店皆使用總店提供的秘方，花3到4個鐘頭熬煮，製作四川麻辣燙和養生老火湯兩種不同口味的湯汁，前者辣而不傷口，後者採用家傳中藥材熬煮佐以大蒜、洋蔥，並擁有牛肉片、豬肉片、黑輪、大腸、水晶餃、芝麻燒、王子麵等超過30種的豐富滷料，以不到150元的價格就能享用小火鍋，為「滿大碗」招牌特色。

此外，「滿大碗」滷味推出炒滷味和炸滷味，前者將滷味加入蒜頭下鍋熱炒，後者將鴨翅、雞翅、雞爪等油炸，相對市面炸雞排、鹽酥雞攤減少油煙汙染，多元化經營的新式滷味頗受年輕族群和小孩喜愛。

「滿大碗」基隆店

地址：基隆市中正區新豐街389號

營業時間：周一到周五16:00~23:30

價位：養生老火湯、四川麻辣燙湯頭附贈；炒滷味食材從10元到60元不等；炸滷味鴨翅60元、雞翅50元、雞爪50元、椒鹽脆皮肥腸130元、炸物拼盤（貢丸、花枝丸、鑫鑫腸、甜不辣、豬血糕、玉米筍）135元

(中時)

金門民眾採螺受困 岸巡泅水下海… 台產水果「硬拗」日本來的 網酸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。