海大生活圈滿大碗滷味 炒、炸、麻辣燙、養生湯4種口味一次滿足

2018年04月06日 19:25 中時 李其樺

不同於傳統滷味使用滷湯汁料理食材的單一做法，「滿大碗」滷味每家分店皆使用總店提供的秘方，花3到4個鐘頭熬煮，製作四川麻辣燙和養生老火湯兩種不同口味的湯汁，圖為麻辣燙滷味，湯汁辣而不傷口，容易上癮。（李其樺攝）

滿大碗獨家推出由炸雞翅、鴨翅。（李其樺攝）

滿大碗獨家推出油炸滷味，相比坊間鹽酥雞攤更能減少許多油煙汙染。（李其樺攝）

店長楊士賢、副店長廖弘達皆為7年級生，兩人投入餐飲業不到一年，已讓滿大碗滷味在海大商圈建立起一定的口碑。（李其樺攝）

台中知名連鎖滷味「滿大碗」，近日也在基隆台灣海洋大學生活圈開新分店，突破傳統滷味窠臼，推出炒滷味、炸滷味、四川麻辣燙和養生老火湯4種作法，以實惠的價格吃到最豐富口感的滷味，讓人一吃就上癮！

「滿大碗」基隆店位於基隆市中正區新豐街上，鄰近台灣海洋大學生活圈，店內採用日式輕工業裝潢，去年9月開幕時吸引不少在地居民、學子來嘗鮮，創下1天來客300人紀錄，雖然開店至今僅滿半年，但已有不少部落客來店吃過，特地寫食記推薦，已在網路建立起口碑。

店長楊士賢、副店長廖弘達都是7年級生，因為都在裝潢店工作認識，後來兩人決定一同創業，去年他們跑遍各地滷味名店觀摩取材，後來在「滿大碗」當學徒2個多月，終於學成回基隆開店。

不同於傳統滷味使用滷湯汁料理食材的單一做法，「滿大碗」滷味每家分店皆使用總店提供的秘方，花3到4個鐘頭熬煮，製作四川麻辣燙和養生老火湯兩種不同口味的湯汁，前者辣而不傷口，後者採用家傳中藥材熬煮佐以大蒜、洋蔥，並擁有牛肉片、豬肉片、黑輪、大腸、水晶餃、芝麻燒、王子麵等超過30種的豐富滷料，以不到150元的價格就能享用小火鍋，為「滿大碗」招牌特色。

此外，「滿大碗」滷味推出炒滷味和炸滷味，前者將滷味加入蒜頭下鍋熱炒，後者將鴨翅、雞翅、雞爪等油炸，相對市面炸雞排、鹽酥雞攤減少油煙汙染，多元化經營的新式滷味頗受年輕族群和小孩喜愛。

「滿大碗」基隆店

地址：基隆市中正區新豐街389號

營業時間：周一到周五16:00~23:30

價位：養生老火湯、四川麻辣燙湯頭附贈；炒滷味食材從10元到60元不等；炸滷味鴨翅60元、雞翅50元、雞爪50元、椒鹽脆皮肥腸130元、炸物拼盤（貢丸、花枝丸、鑫鑫腸、甜不辣、豬血糕、玉米筍）135元

(中時)