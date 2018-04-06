掃除疑慮！美超級航母福特號要受衝擊測試

2018年04月06日 19:33 中時電子報 楊幼蘭

歷經一波三折後，美國副防長夏納翰（Patrick Shanahan）3月26日致函參議院軍事委員會主席馬侃（John McCain）表示，支持最新型「福特」級航母首艦「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）接受衝擊測試。

而所謂衝擊測試，就是驗證船艦是否有能力承受附近水下爆炸的影響，並保持必要戰力的測試。

據《外交家》（The Diplomat）網6日報導，夏納翰表示，他們同意馬侃的看法，認為接受正常程序的測試較審慎也較務實。如今美國國防部和海軍都同意，要讓「福特」號的關鍵系統接受衝擊測試，並評估在它們在戰鬥狀況下的表現。

馬侃4月5日推文稱，美國國防部傳來好消息，「他們打算要讓『福特』號接受衝擊測試了」。他指出，「福特」號在首次部署前，接受全艦衝擊測試，將有助於掃除對船上新技術是否可靠的疑慮。

其中最引人關注的，就是電磁彈射器系統、先進攔截索系統（Advanced Arresting Gear，AAG）、先進武器升運機（Advanced Weapon Elevators，AWE），以及雙波段雷達（Dual Band Radar，DBR）等新技術。

就在不久前，五角大廈才發佈報告指出，「福特」號的電磁彈射器、新型著艦阻攔裝置，還有先進雷達等重要系統，縱使在最佳狀態下，還是不管用。而美國海軍2月已請求防長馬提斯（James Mattis），直接將衝擊測試延到2024年。

而美國海軍會要求延遲測試的主因，在於擔心這會導致「福特」號的作戰部署進一步延遲，讓已經很吃緊的水面艦隊承受更大的壓力。「福特」號耗資高達130億美元（近4000億台幣）打造，由於採用了各式新技術，不斷受到質疑並引發爭議。

美國海軍原本建議，與其讓「福特」號接受衝擊測試，倒不如讓延後兩年，預定在2020年下水的「甘迺迪」號（USS John F. Kennedy，CVN-79）接受測試。而「福特」號如果能跳過測試，將能使戰鬥部署的時間從2022年提前到2021年。

(中時電子報)