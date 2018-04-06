成功洋芋片帶動古蹟商品熱 2018古蹟紀念商品徵選　即日起跑

2018年04月06日 20:15 中時 曹婷婷

「一定要成功」的成功洋芋片近來成為台南熱銷的古蹟紀念商品，話題十足加上洋芋片本來就深受大人小孩喜愛，非常吸睛！台南是全國國定古蹟最多的城市，在台南市政府文化局積極開發下，近半年來，古蹟景點多款紀念商品都成功熱賣，包括「成功洋芋片」、「功名筆」、「古堡愛情鎖」、「徳記洋行150週年紀念商品－高粱隆本壹號、臺南特產烏龍茶」等，連假期間甚至出現搶購熱潮，文化局古蹟紀念商品即日起廣發英雄帖。

文化局指出，「成功洋芋片」造成搶購風潮，使得外界對古蹟商品詢問度持續升高，古蹟創意紀念品能見度也因而大幅提高，「古蹟商機」逐漸受到重視，國內知名大廠與文化局合作開發的成功案例，也使民間更多優質廠商躍躍欲試。

除了市府主動出擊的專案生產合作，為使通路商品上架有一公平、公開的評選機制，文化局每年定期於春季及秋季進行2次評選，依商品文化內涵、商品美感、商品市場性、包裝設計及商品定價等5項標準，擇優入選上架販售，以廣納各界優質創意文化商品，為古蹟行銷加分。

此外，獲選商品將於赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人館等6大古蹟景點上架寄賣3個月，寄售利潤達7成，曝光度高、效益可期。

文化局誠摯歡迎有意提高自家商品能見度的創意業者參與徵件，用好創意打造自家品牌熱賣商品，為文創商機加溫、也與台南市一同行銷台南！紀念商品評選要點及銷售申請表請上臺南市政府文化局古蹟營運科網站參閱，網址：http://culture.tainan.gov.tw/historic/form/index.php?m2=165。

(中時)