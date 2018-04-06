男星演天使暴瘦像難民 一整天吊鋼絲超想哭

2018年04月06日 19:52 中時 徐桐炘

松波雅格變暴瘦難民，驚險場面來真的！（海鵬影業）

匈牙利男星松波雅格（Zsombor Jeger）演出坎城名作《天使追殺令》飛天遁地場面不靠替身，片中還化身在世界末日出現、為神捎來訊息的天使，卻慘遭非法者追殺獵捕，奇特際遇及想像力讓觀眾驚嘆連連。雖然擁有飛天遁地超能力看來很威武，松波雅格卻坦承吊鋼絲很痛苦，他經常一整天都被吊在50多公尺高的半空中，「演到很想哭」。

影像奇特的電影《天使追殺令》（Jupiter’s Moon），全片在布達佩斯拍攝完成，片中將「歐洲」塑造為一塊應許之地，男主角松波雅格飾演無辜難民卻遭濫殺，意外成為天使的化身，映照出現世人性的脆弱與貪婪，十分具有末世寓言性。主演的匈牙利男星松波雅格，不靠替身、親自上陣演出飛天遁地的奇觀場面，觀眾無不看得驚嘆連連。

松波雅格為演出該角色求好心切，身型纖細的他不惜加碼減重，讓自己暴瘦、直到看來像難民才肯進食，一場戲中他為躲避警察追捕，竟快步衝破玻璃帷幕牆，縱身飛越十多層的高樓大廈，場面刺激程度，不僅他自己心跳快要停止，就連在他身後跟拍的攝影師也都嚇到腿軟。他的搏命演出成就了該片的驚人神采，連好萊塢巨星威爾史密斯都豎起大拇指誇獎「值得一看再看」。該片20日在台上映。

(中時)