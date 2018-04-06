業者懸賞10萬抓「汙名墾丁」造謠者 網友笑：抓自己？

日前南台灣觀光產業聯盟召集人林富男就在臉書上貼文，懸賞10萬抓汙名化墾丁的造謠者，被網友挖出來諷刺。(圖/中時資料照)

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中時電子報

墾丁去年起就頻傳高消費的旅遊行程，最近清明連假又爆出220元三色乾麵、65元漢堡等事件，形象更加重創。早在今年2月，南台灣觀光產業聯盟召集人林富男就在臉書上貼文，懸賞10萬抓汙名化墾丁的造謠者，近日再被網友挖出來諷刺，「自己污名化自己，自己的賞金自己領」。

從去年底開始，墾丁陸續有旅店吹熄燈號，旅店價格太貴也為人詬病，墾丁福華飯店最近也爆，入住前一天才被告知因連續假期，需加收3300元，雖然再事後出面澄清是人員疏失，卻已經引起民眾熱議。

同時，墾丁也不斷傳出餐點太貴，有網友曾指出，2盤滷味價格達1845元、1袋水果200元，以及最近的220元三色乾麵、65元漢堡等事件，都一再重創墾丁旅遊形象。

對此，林富男當時痛批，這些非事實造謠，是源自異區的同業或利用第三人當顧客，是故意惡意打擊墾丁業者的手法，決定懸賞10萬元抓造謠者。

這條新聞最近在PTT論壇在被網友挖出，留言表示「先解決提出問題的人喔」、「自己污名化自己，自己的賞金自己領」、「賺那麼多錢只給十萬，你敢說我還不敢聽」、「依照墾丁坑錢的程度 懸賞100萬還是賺的」、「墾丁吃飯要錄影錄音以免被說汙名化」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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