美國陸軍部長：中俄是戰略競爭者 2028年美國陸軍將所向無敵

2018年04月06日 20:34 中時 諶悠文

美國陸軍部長埃斯珀5日在華府智庫「傳統基金會」表示，美國陸軍2028年將會在任何戰爭中都會取得決定性的勝利。他還強調，安全環境的改變，中俄成為美國的主要「戰略競爭者」，以及戰爭性質的改變促使陸軍向這個目標發展。

美國之音報導，埃斯珀說，未來十年，美國陸軍將所向披靡。「2028年的陸軍準備就緒，隨時出征，在任何時間，任何地點，在聯合多域作戰以及高強度的衝突中，打敗任何敵手，並取得決定性的勝利。同時，我們還可以阻遏其他人，並維持自己進行非常規戰的能力。」

他說：「陸軍做到這一點的方式是使用新一代有人駕駛和無人駕駛的地面作戰車輛、飛機、保障系統和武器；並配有以現代作戰條令為基礎、以具有無以倫比的殺傷力的優異領導人和軍人為中心的強有力的聯合軍事組織和戰術。」

他說，未來美國陸軍將會發展成為一支包括50萬現役軍人的部隊。除了正規軍外，國民兵和預備役力量也要準備好。

埃斯珀演說時表示，美國的安全環境有了變化，中俄成為大國競爭時代的「戰略競爭者」，所以美國陸軍需要做出這樣的改變。

他說，俄羅斯在敘利亞、烏克蘭的克里米亞的行為，中國在南中國海咄咄逼人的行動都令人擔心。他還擔心兩國的武器擴散，可能到恐怖分子手裡，也可能到代理人手中。

美國空軍部長威爾遜（Heather Wilson）不久前也在傳統基金會發表講話，談空軍的未來發展。她說，為了順應美國新國防戰略的要求，空軍將增加人員並提高核威懾力，保持太空優勢等，以應對來自中國和俄羅斯的挑戰。

埃斯珀說，陸軍設定這樣的目標也與現代戰爭的性質有關。未來戰爭是「多域戰」，即多個領域融合，涉及陸、海、空、太空、網路等五大領域，並且確保信息能夠在各軍種之間共享。現代戰爭對軍隊的快速部署能力、殺傷力都有要求。陸軍未來發展的一個重點就是要提升多域作戰能力。

美國陸軍將於2019年派遣多域特遣部隊參加「太平洋路徑」演習。埃斯珀說，太平洋區域將會是真正的「多域戰」。

埃斯珀強調，由於美國國會的慷慨支持，陸軍應該有足夠的經費完成這樣的目標。2018年，美國國會批准的國防撥款超出川普政府提出的預算。

(中時)