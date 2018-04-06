廷廷休息兩年半重返歌壇 緊張拿紙求心安

廷廷日前去看凱蒂佩芮演唱會。(翻攝臉書)

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廷廷近日都和鼓鼓一起打籃球運動。(翻攝IG)

前MP魔幻力量主唱廷廷2016年因憂鬱症纏身，宣布暫退歌壇養病，讓不少歌迷都相當不捨，休息了兩年半，他預計將在5、6月推出個人專輯，目前已完成新專輯所有的曲目創作，僅剩配唱和錄製，正式以本名「蕭秉治」重返歌壇。

廷廷日前也開了個人粉絲團，開張兩天就突破一萬人按讚，而他在去年先開了個人IG帳號，曾答應歌迷，若IG追蹤人數破萬，就要獻唱一首歌送給大家，後來也履行約定，選唱周杰倫的〈龍捲風〉。

但他太久沒有面對鏡頭和歌迷，事前緊張不已，甚至比他站台鼓鼓演唱會嘉賓還更緊張，最後必須得手上拿著一張紙，讓自己有安全感才順利完成直播。

相信音樂宣傳統籌謝佩伶透露，廷廷事後表示，當年他忍痛暫別最心愛的歌迷，心裡一直感到相當抱歉，要親自面對粉絲時，也讓他心中忐忑不已，但幸好靠著粉絲的不離不棄，以及爸媽的支持，幫助他成功戰勝病魔，謝佩伶表示，廷廷現在已經康復，也才能重拾創作，再加上他開了IG、臉書後迴響不錯，顯示歌迷仍在等待著他，給予他極大的力量。

廷廷休養期間胖了約10公斤，但被歌迷大讚反而氣色好很多，由於將發行專輯，勢必得要開始跑宣傳，為了讓自己維持好體態，以及配唱時能有好體力，他2個月前開始和鼓鼓一起打籃球，運動兼甩肉，目標甩掉5公斤。

(中時)

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