宇宙邦太「悍」！富邦悍將猛打14安擊垮猿

2018年04月06日 20:58 中時電子報 蔡銘仁

富邦悍將二連勝中信兄弟後，氣勢如虹，他們今(6日)來到桃園棒球場與Lamigo桃猿交手，打線大爆發，全場狂掃14安、攻得12分，加上洋投羅力力壓6局僅失2分，終場富邦以12比2輕取猿隊，取得三連勝，高孝儀拿到單場最有價值球員(MVP)。

此役猿隊的道恩斯和羅力對決，以兩人成績來看，預期可能會形成投手戰。不過比賽到4上，富邦打線大爆發，接連狙擊道恩斯、鄭承浩和洪聖欽，單局進帳多達10分，該局打完以10比0遙遙領先，奠定勝基。

富邦打者第一輪還被道恩斯封鎖，第二輪卻棒棒開花，富邦總教練葉君璋表示，一開始有針對道恩斯設定策略，打者到二輪才開始有所掌握，不只研究發揮效果，球運也有些關係。只是富邦4上一輪猛攻，也似乎影響到羅力的狀況。

羅力前3局威風八面，4下被攻佔二三壘，接著跟林承飛纏鬥數球後，被敲安丟2分。羅力認為，4上打者打得久，不是遇亂流的主因，是他自己投球策略不好，有幾球也沒投好被打者掌握所致，後面才再修正回來，「很享受在看打者大量得分的過程。」

林承飛的安打，也是唯一給羅力傷害的一擊，羅力直言，那是很難投的一個打席，「下次再交手想討回來。」羅力最後投完6局，被打4安失2分，另有8K、1保送，連續兩場繳優質先發，拿下本季第二勝；道恩斯僅撐3.1局失7分遭KO，吞本季首敗。

富邦擊敗猿隊後，拿到三連勝，近況顯然比開季時好上許多。葉總透露，領隊蔡承儒在本周二曾親自鼓勵球員們，教練跟球員也有開會、互相交流想法，不少球員提出很棒的想法，這些或許都會影響球隊之後的表現，現在看來也確實有幫助。

此役比賽途中，出現意外小插曲；蔣智賢4上在跑壘途中，疑似被二壘手林立的回傳球打中頭，倒地數分鐘才起身，打完第三個打席後，被換下場休息。葉總表示，當時以為蔣智賢被打中後腦勺，後來雖發現是打到背，但蔣智賢反應有些頭暈，保險起見才把他換下，應無大礙。

(中時電子報)