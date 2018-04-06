男歌手戀上12歲蘿莉結婚挨轟戀童癖 女方暴怒護真愛

2018年04月06日 20:56 中時電子報 吳玫穎

兩人交往5年，日前宣布結婚喜訊。(取自微博)

大陸30歲歌手張木易昨日宣布與交往多年的17歲混血女友張千巽（AKAMA MIKI）結婚引發爭議，因為張木易當年是以音樂老師的身分認識了年僅8歲的張千巽，4年後公布戀情時，張千巽才12歲。 對於兩人結婚喜訊，網路上評論兩極，有人祝福，但更多人痛罵男方有「戀童癖」，也讓張千巽心疼男友被誤解，今(6日)在微博怒PO千字文維護這段愛情。

張千巽微博全文：

昨天晚上12點開始我和木易都暫時關掉了微博評論，因為突然有些人發佈了一些關於我們的微博，把我們的故事修改成了他們希望變成的內容，帶領著願意跟隨他們的人，跑到我們微博留著我所見過最沒有素質的評論。當然，大部分人用我來當武器，就好像我一直以來是一個完全沒有“大腦”並且一直活在黑暗中、年齡只有幾歲時期的人。

首先我先謝謝那些人，謝謝那些人在“保護”我，用史上最沒有道德的“道德”“保護”著我，【有很大一部分人，用為我著想的口吻在木易那邊吐著髒話，然後又在我的微博裡留下骯髒變態的語言傷害我】。這部分“正義”的人，在我這裡簡單的說就是心裡扭曲，不過多評價。曾經我不懂什麼是道德綁架，現在也不想懂，因為很恐怖，但懂了。

首先糾正一件事，就是前面所說的修改我們的故事的人，他們利用我8歲這個詞來傷害我們和喜歡我們的人，他們的文章裡刪掉了真正有意義的部分：【8歲時我們認識，木易是我的音樂老師，他教會我唱歌，教會我自信。4年後我12歲，我父母帶我看了很多書和電影，我也從我的學校和老師身上得到了很好的教育。我身邊很多同齡朋友開始了孩子該有的青春期，我的腦海中開始對喜歡的人有了初始的輪廓，我跟木易談心的時候會跟他無話不說，他說未來我到了戀愛的年紀，他一定幫我把關。那時我不懂什麼叫把關，他說他不想讓我交往到不好的男生，說人生在感情方面很容易受傷，現在回憶那個時候木易年紀也不算大。於是我跟他說不如你等我長大以後娶我吧，那樣就沒人傷害我了，當時看似過家家一樣的“玩笑”。就這樣我們簡簡單單的拉勾許諾，他陪伴我長大。當然，直到結婚之前都會保持著純潔的相處。】

我們的故事和經歷當然遠不止這些，可是話題回來，那些“正義”的有“道德”的人，這裡面可能有很多只是看了一篇文章就跑來的人，也有明明知道大概卻故意扭曲事實的人，他們統統來說木易對一個8歲或12歲小女孩下手之類的言語。

我只想說，對這樣一個小女孩下手的人是【你們】！你們正在證明你們自己，因為真相全世界都會慢慢知道，而你們也會讓全世界慢慢知道你們的模樣！真的不用你們為我“擔心”了，有半夜不睡覺來我們這裡維護和平的時間，去真正的獻一獻愛心吧。那些真正被欺負，被歧視的人和事情，那些真正需要被説明的人和事情，那些時候你們都在哪？都裝著看不見？然後違著自己的良心繼續穿著好人的外衣？去做一些善事吧，大白天也有很多受苦受難的人需要幫助，好人真的不是這樣當的，難道需要我一個17歲的人教你們嗎？一直以來我都是被保護，不是因為我軟弱，而是因為愛我的人不希望我來面對這樣的世界。

微博我們先暫時關掉評論了，因為屬於我們的這一片純淨的地方，還是最好不被污染，也保護了喜歡我們的人不被攻擊，我是一個相信奇跡的人，木易教會我【相信奇跡】會讓人生變得精彩，會讓陽光照進內心。

謝謝每一個相信奇跡的人，愛你們！

(中時電子報)