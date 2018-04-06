頭髮本來就是「白色」 專家：8招讓你常保黑髮

2018年04月06日 20:58 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

其實白髮並不是老化的象徵？現代人的生活、工作壓力大因此也容易產生「少年白」情況，就有專家指出，人類的頭髮本來就是「白色的」，是因為長期壓力過大、攝取的營養素不足才會使黑色素變少，頭髮因此由黑轉白，所以專家也提出了8招小撇步，讓你可以活到90歲也有烏黑亮麗的頭髮。

根據《ETFashion》報導指出，美兆國際健康管理機構研發處研發長劉婷婷博士表示，白頭髮的出現就代表著你的體內缺乏製造黑色素的酪胺酸，營養不良、壓力大、抽菸都是長白頭髮的元兇，如果想讓白髮轉黑髮就要攝取優良豐富蛋白質，增加胺基酸，並補充銅、碘、維生素A、B、C、E等微量營養素，也要適當的釋放壓力及戒菸，就有機會將頭髮由白轉黑。

劉婷婷更提出「人類毛髮本來就是白色的。」黑市由於白色毛髮透過傳送到毛囊的黑色素細胞，才會生成黑髮，黑色素是由酪胺酸的胺基酸製成，因此若缺乏這種胺基酸，就無法生成黑色毛髮。

專家提供8項小撇步讓你常保黑髮。(圖/shutterstock)

另外，除了營養不良、壓力與抽菸外，研究發現，有染髮習慣的人，毛囊中會累積過多的H2O2(雙氧水)，容易阻礙黑色素生成。白髮並非老化的象徵，它是健康問題的警訊，透過以下8個健康生活的方式就能找回烏黑亮麗的秀髮。

1、 多攝取優良蛋白質

2、 補充銅、碘、維生素B群等微量營養素

3、 攝取抗氧化物如：維生素A、C、E

4、 增加生食及發酵食物攝取(生菜、泡菜)

5、 不可拔白頭髮，以免傷害毛囊

6、 手指按摩頭皮，促進血液循環

7、 睡滿6-8小時

8、 戒菸

(中時電子報)