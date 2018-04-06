校服控哭哭！日AV審查步步緊逼 「女子校生」系列恐走入歷史

日本A片審查越來越嚴格，現在恐怕連「女子校生」都要消失 (圖／翻攝自dmm.co.jp)

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中時電子報
／綜合報導
清水健在twitter上抱怨倫理機構的審查 (圖／翻攝自amazon.jp)

隨著2020東京奧運會的逼近，加上前年爆發的強逼女優拍片風波事件，日本倫理委員會對於A片的審核是越來越嚴格，如今又傳出，以「女子高中生」為主題的A片恐怕將走入歷史。

AV男優清水健本月初在推特上爆出一條震撼彈，表示最近的審查越來越嚴格了，「女子高生」、「女子『校』生」和JK(女子校生之意)現在都難以通過審查，片商只好把名稱改成「制服美少女」 ，讓清水健無奈地說：「なるほど！笑」(恍然大悟之意)。

這則推文目前有1萬8000個讚，以及將近1萬次的分享，不少日本網友批評簡直矯枉過正，表示「制服美少女」聽起來就一點都不吸引人。不過由於此則貼文出現在4月1日愚人節當天，因此也不少人懷疑是否是愚人節的玩笑。無奈的是日本的倫理審查的確越來越嚴格。

A片中「女子校生(JK)」一直是最受歡迎的主題之一，不少觀眾對於校服、水手服都有獨特的情感，倘若倫理機構真的線在此種主題的運用，恐將讓已經不太樂觀的AV界雪上加霜。

(中時電子報)

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