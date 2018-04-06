狄鶯救子》認罪協商？律師：不戰而降很可惜

孫鵬、狄鶯捍衛兒子權益。（取自臉書）

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中時
邱彰。（資料照）

狄鶯、孫鵬18歲獨子孫安佐在美涉恐攻遭捕，夫妻倆不計代價委任2位辯護律師，狄鶯向友人透露「我很好，有律師，別擔心」，展露為母則強心情。6日傳出律師團可能讓孫安佐認罪協商，以便提早出獄回台，美國執業律師邱彰對此認為「不戰而降，其實有點可惜」。

狄鶯、孫鵬聘請的王牌律師凱勒，其所屬的律師事務所將在台北時間7日凌晨3點半召開記者會，凱勒將公開說明案情，狄鶯、孫鵬不會出席。孫安佐3月底因涉恐攻遭捕後，關押在賓州德拉瓦郡監獄的醫護中心，至今已超過10天，6日是表定開放家屬探視日，除了委任律師凱勒上午出現監獄，直到探訪時間結束，媒體都未見接送狄鶯等人的貨卡出現。而原本11日要開的預審庭已延到25日。

孫家律師團隊很可能會要孫安佐認罪協商換取輕判，邱彰說若真是如此，這所謂的大律師太沒本事，「對孫安佐不利的證據都可以解釋，犯意不難排除。例如那1600 顆子彈其實是狄鶯夫婦在上個聖誕節去美國找他時買的，3個人去打靶，一個人500顆子彈，2天就可以打完」，鼓勵狄鶯打官司以贏為主。

邱彰在臉書指出，「孫安佐更厲害。一般恐襲案的被告多為窮人，沒錢請律師，皆由法庭提供義務律師，狀子無啥看頭。因此請孫安佐好好掌握機會，打贏這場官司，就算輸了，這個案例一定會打進美國法律教課書，永垂千古」，她最後幽默寫道「只是我至今都搞不清楚，孫鵬是誰？」

臉書內文：

再看孫安佐案

今年3月美國密西根州發生了一件恐怖威脅案，一個14歲的小孩在足球明星的 Instagram 上貼文，說他要到學校去開槍。足球明星立刻報警，小孩隨即被捕入獄，檢方求刑4年。台灣媒體動輒稱孫安佐小孩子，子彈不長眼，還真的跟年齡無關。

據說狄鶯聘的王牌「大」律師要孫安佐認罪協商，不戰而降，其實有點可惜。協商若可直接遣返，還是留了個「恐怖份子」的案底，以後想出國都不可能了。

老實說，對孫安佐不利的證據都可以解釋，犯意不難排除。例如那1600顆子彈其實是狄鶯夫婦在上個聖誕節去美國找他時買的，3個人去打靶，1個人500顆子彈，2天就可以打完。打官司以贏為主，最怕既要面子，又要裡子。活到這麼大齡，誰沒丟過臉？小留學生精神狀態不穩定，狄鶯也沒什麼好忌諱。人生最重要的是不留遺憾，面對不可能的戰爭，請堅強應戰。

事情演變至今，對狄鶯及孫安佐其實也不是沒有好處。狄鶯原只是台灣地區戲曲的演員，出了中正機場，沒人認識她，這下子可好了，她成了國際知名人士，出入還要帶墨鏡。我看至少ㄧ億新台幣的宣傳費賺到了。

孫安佐更厲害。一般恐襲案的被告多為窮人，沒錢請律師，皆由法庭提供義務律師，狀子無啥看頭。因此請孫安佐好好掌握機會，打贏這場官司，就算輸了，這個案例一定會打進美國法律教課書，永垂千古。只是，我至今都搞不清楚，孫鵬是誰？

(中時)

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