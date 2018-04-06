敵軍剋星！多管火箭發射的無人偵察機　中俄攜手研製

2018年04月06日 22:03 中時電子報 何宜玲

俄羅斯Tecmash集團與中國正在合作開發一種由9K58型多管火箭炮發射的無人偵察機。儘管這是一項實驗性的初步設計，但中國方面對此表示興趣，打算和俄國公司攜手研製。

根據《詹氏防務》網站報導，俄羅斯Tecmash集團副執行長Alexander Kochkin向當地媒體塔斯社(Tass News Agnecy)透露，目前正在與中國方面進行一項實驗性的設計計畫。他強調，這次共同合作的程序已經獲得俄羅斯國防部同意。

9K58型多管火箭炮發射車的資料照片。(圖/WikiMedia)

塔斯社報導，Tecmash集團子公司負責多管火箭發射器的製造商Splav，去年2月開始，就已經自主開發一種能由火箭炮系統發射的無人機。但是俄羅斯國防部對此計畫一直沒有興趣，反而是中國方面有意與他們合作生產。

這架無人機能夠在500公尺的高空中盤旋20分鐘，執行偵查敵軍目標的任務。

該架9K58型多管火箭炮發射的無人偵察機，可能會在9M534型火箭彈的技術基礎上繼續研製。也就是說，這架無人機實際上也是一枚飛彈，它擁有有限的制導能力，可以攜帶一架T-90無人機。這種無人機可以放在彈頭或制導艙後的搭載艙中，發射到敵軍上空進行偵查。

目前為止，這架無人機仍處於原型機的設計階段。

(中時電子報)