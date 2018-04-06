吳楚楚、殷正洋、許景淳、蕭煌奇以歌聲告別街角二號

2018年04月06日 22:04 旺報 廖慧娟

「街角的祝福」告別音樂會在星光歌手賴銘偉的歌聲中揭開序幕。（街角二號提供）

「街角的祝福」告別音樂會王海玲（前排左起）、曾淑勤、南方二重唱及于台煙（右1）、許曉菁（右3）、許淑絹（左3）等人捧場獻唱。（街角二號提供）

為延續木船、木吉他等民歌餐廳而開的街角二號，在走過7年半的時間，不敵台灣經濟景氣的低迷，今天（4月6日）宣告，將在4月8日晚上，在金曲歌王蕭煌奇壓軸演唱〈末班車〉的歌聲中，曲終人散、熄燈歇業。

早期的民歌餐廳是許多五、六年級生的青春回憶，更是台灣唱片市場的縮影，許多唱片圈的天王天后，如周華健、吳宗憲、周治平、張宇、游鴻明、袁惟仁、伍浩哲、黃嘉千、江美琪、許茹芸、錦繡二重唱、南方二重唱……等人，幾乎都是在民歌餐廳被發掘，成為華語歌壇「經典」。

最興盛時期，放眼台北西門町處處都是民歌餐廳，例如當年木船民歌餐廳就曾在台北市成都路等地同時擁有10多家分店，盛況空前；但在SARS風暴之後，台灣娛樂產業開始一路走下坡，2003年9月3日木船民歌餐廳走入歷史，2010年6月30日，木吉他民歌餐廳關門停業；但知名廣播主持人劉玉霖不甘心看到民歌餐廳沒落，2010年8月8日在新北市板橋區中山路一段2號開了街角二號音樂主題餐廳。

看盡台灣流行音樂的起伏興衰的劉玉霖回憶，表示會開街角二號的起因，就是台北西門町最後一家民歌餐廳（木吉他）決定打烊關店，原本木吉他的老闆娘想邀他頂下餐廳繼續經營，但西門町的消費市場改變，年輕人不再到民歌餐廳聽歌用餐，他放棄頂店念頭，轉而到板橋開業。

但理想終於無法抗拒現實，劉玉霖決定在4月8日吹起熄燈號，但在歇業前，仍不改音樂餐廳的本色，從今天起，一連3天在店裡舉行「街角的祝福」告別音樂會。

今天的開場是客家一哥謝宇威帶頭，賴銘偉、徐哲緯、寶島歌王文夏夫妻、陳昇、施文彬、武雄、王俊傑、于冠華等人輪番上台演出。4月7日則是曾淑勤、林芯儀、林育羣、野人李威慶等人獻唱，李千娜、艾怡良、羅美玲、Dewi簡廷芮、這群人鄭茵聲、ECHO李昶俊，當天許景淳將擔任壓軸嘉賓，演唱〈天頂的月娘〉、〈告別〉、〈不要告別〉，向街角二號致敬。

至於最後一天，則由校園民歌手王海玲、陳宏銘、凃佩岑、南方二重唱、吳楚楚、殷正洋、許淑絹以及盲人歌后張玉霞等人現場獻唱，蕭煌奇是最後一位歌手，街角二號將在他的〈末班車〉歌聲中，走入歷史。

(旺報)