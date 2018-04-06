高齡整合門診 免於用藥交互作用

2018年04月06日 22:45 中時 葉書宏

75歲張奶奶提了一大袋藥走進台北慈濟醫院家庭醫學科醫師王智瑩診間，急著說，「我有糖尿病、高血壓，膽固醇也高，胃好像也不太好，最近常常腰痛，走路膝蓋又怪怪的……。我每天都要吃十幾顆藥，還要打針，每天心情都好鬱卒……。」像張奶奶這樣的老年患者並不罕見。平均八成的長者罹患至少一種慢性病，超過一半罹患兩種以上慢性病，往往需要服用多種藥物，造成長者困擾；而多重用藥交互作用，危害健康，更是一大隱憂。

王智瑩表示，高齡長者健康問題複雜，除了中風、骨折、肺炎、心肌梗塞、意外事故等急性病況表現外，更常見的是遍布全身各器官系統如高血壓、糖尿病、白內障、聽力障礙、骨關節病變等慢性病況。然而，老年人特殊的健康狀況與照護需求，多未能於現有的分科化照護體系中獲得滿足，結果老年人常在不同醫院或科別間疲於奔命，甚至將到醫院看醫師變成日常生活的一部分，吃藥當吃飯，若不同科別間未有效整合，甚至可能出現重複用藥的情況。因此，罹患多種疾病或服用多種藥物的長者，應在治療上做全面性考量，並提供全方位照護服務，「高齡整合門診」因應而生。

「高齡整合門診」是專為照顧高齡長者們所設置。王智瑩醫師提到，依長者罹病情況、失能程度、家庭或社會資源、恢復潛力與個人喜好等狀況之不同，提供「以老年人為中心」的整合性臨床服務，同時照顧銀髮族生理、心理及社會層面上的需求，並全程參與從預防、門診追蹤，急性醫治、復健、長期照護、緩和醫療，到安寧照護整個過程，進而整合跨科專業團隊，期使長者獲得完整而連續性服務，提升生活品質。

基於老年人醫療照護的特殊性，台北慈濟醫院特別開辦「家庭醫學科高齡整合特別門診」，由王智瑩和劉麗雪兩位醫師為長者服務。整合各科專業領域的診斷過程，了解高齡長者們在醫學上、心理社會上及功能上的問題，並依據長者狀況，提供整體照顧計畫和預防保健建議。

高齡台灣社會已然來臨。根據內政部統計處2017年資料顯示，截至2月底，我國老年（65歲以上）人口有313萬9397人，占戶藉登記人口的13.33％。根據聯合國定義及國家發展委員會推估，我國自1993年起邁入高齡化社會（老年人口比率超過7％），2018將邁入高齡社會（老年人口比率超過14％），預計在十年內，我國老年人口將超過20%，正式進入超高齡社會。

王智瑩說明，未來人口中，每五人即有一人為65歲以上老年人，因此，如何提高有品質的老年生活，是十分重要的課題，如果家中高齡長者遇到跨科治療與用藥等問題，務必找專業的高齡整合門診醫師做評估，可以避免多重用藥交互作用的健康危害。

(中時)