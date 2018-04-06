美國對中國關稅加碼？ 庫德洛：還在考慮中

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繼美國貿易代表署（USTR）公布「301」制裁清單後，美國總統川普又於當地時間5日表示，考慮將再對中國1千億美元商品加徵關稅，引發中國強烈不滿。對此，美國白宮經濟顧問庫德洛（Kudlow）今（6）日表示，與中國的談判還未真正開始，針對中國的第2輪關稅行動只是在考慮中。

華爾街見聞報導，庫德洛指出，美國與中國之間並無貿易戰，希望未來數月能與中國進行協商。他並表示，中國必須開放市場，降低壁壘，但迄今為止，中國對美國貿易行動的回應欠佳，而在實現公平貿易上，關稅威脅手段是必要手段之一。他並透露，川普有可能會向中國提出一個貿易建議清單。

對於川普加碼關稅威脅，中國商務部發言人高峰則在今晚8點召開的記者會者中指出，若美方公布新增徵稅產品清單，中方已經做好充分準備，將毫不猶豫、立刻進行大力度反擊。高峰表示，美方行為十分無理，並嚴重錯判了形勢，採取了極其錯誤的行動，這種行動的結果就是「搬起石頭砸自己的腳」。

高峰今日並否認中美雙方正就貿易衝突進行談判一事的說法。他表示，一段時間以來，雙方的財經官員並沒有就經貿問題進行任何談判。美方公布301調查報告及產品建議清單，又再提出考慮對中國1千億美元出口產品加徵關稅，在這種情況下，雙方更不可能就此問題進行任何談判。

他並強調，中國已做好應對美方升級行動的準備，並已擬定十分具體的反制措施。中國人的做事方式是，「我們不會挑事，但如果有人挑事，我們會堅決應戰。中國人辦事歷來是十分認真的，一定會說到做到。」

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