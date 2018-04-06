狄鶯救子》完全失控！爆孫安佐律師緊急召開記者會原因

孫安佐律師團將在明晨3點半召開記者會對外說明，但狄鶯夫婦不會出席。(取自臉書)

友善列印
中時電子報

天下父母心！狄鶯、孫鵬為了救孫安佐出來，不惜飛美砸重金委任2位王牌律師凱勒（Robert Keller）及寇提克（Michael Kotik）為兒子辯護。日前孫安佐律師也主動發出聲明，除呼籲外界尊重隱私，還在台灣時間明(7日)凌晨3點半召開記者會對外說明，狄鶯夫婦不會現身。

為何孫安佐律師團會選在明晨召開記者會？資深媒體人許聖梅今晚（6日）在談話性節目分析原因，稱整起事件已經完全失控，所以要速戰速決，「因為當事人包括父母，他們都是名人，所以很多人都關注在於這是一對明星夫妻跟他們的孩子。」加上孫安佐從很小的時候就活在螢光幕前，所以外界難免會對他放大檢視。

許聖梅又提及，這幾日台灣媒體有些爆料內容，有些已經失真了，例如誤傳孫安佐在康橋揚言炸學校一事，而這些沒有經過查證、誘導式的訊息對孫安佐來說殺傷力極大，因此她推論孫安佐律師在策略上是希望縮短時間。

另外，許聖梅指出狄鶯夫婦並未如外界想像，把兒子丟到美國，他們每個月都有去探視，包括萬聖節、聖誕節、跨年與孫安佐生日，狄鶯夫婦都在美國。因此她認為今天問題不是父母有沒有飛去國外陪伴小孩，而是該從事件中學到，若你的孩子要到國外念書，有學到這社會的文化嗎？沒有學會去尊重人家。

(中時電子報)

戀阮經天疑劈腿？李佳穎這樣自清…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。