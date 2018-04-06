狄鶯救子》完全失控！爆孫安佐律師緊急召開記者會原因

2018年04月06日 22:59 中時電子報 吳玫穎

天下父母心！狄鶯、孫鵬為了救孫安佐出來，不惜飛美砸重金委任2位王牌律師凱勒（Robert Keller）及寇提克（Michael Kotik）為兒子辯護。日前孫安佐律師也主動發出聲明，除呼籲外界尊重隱私，還在台灣時間明(7日)凌晨3點半召開記者會對外說明，狄鶯夫婦不會現身。

為何孫安佐律師團會選在明晨召開記者會？資深媒體人許聖梅今晚（6日）在談話性節目分析原因，稱整起事件已經完全失控，所以要速戰速決，「因為當事人包括父母，他們都是名人，所以很多人都關注在於這是一對明星夫妻跟他們的孩子。」加上孫安佐從很小的時候就活在螢光幕前，所以外界難免會對他放大檢視。

許聖梅又提及，這幾日台灣媒體有些爆料內容，有些已經失真了，例如誤傳孫安佐在康橋揚言炸學校一事，而這些沒有經過查證、誘導式的訊息對孫安佐來說殺傷力極大，因此她推論孫安佐律師在策略上是希望縮短時間。

另外，許聖梅指出狄鶯夫婦並未如外界想像，把兒子丟到美國，他們每個月都有去探視，包括萬聖節、聖誕節、跨年與孫安佐生日，狄鶯夫婦都在美國。因此她認為今天問題不是父母有沒有飛去國外陪伴小孩，而是該從事件中學到，若你的孩子要到國外念書，有學到這社會的文化嗎？沒有學會去尊重人家。

(中時電子報)