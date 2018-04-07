【慾海專欄】女優心裡怕，但女優不說！

2018年04月07日 00:01 中時電子報 潘朵啦娛樂總經理許瓈元、吳品瑤編輯

每個人一輩子中，總有一兩件讓自己怕得要命，一想到就卡稱癢癢、兩腳發軟的死穴，有的人怕黑，有的人怕演講，甚至還有些人怕女優，一看到卡片上的波多野就好像被外星人死光射中般的恐慌。但你可曾想過，那些每天奉獻自己貌美青春，陪你的十兄弟度過無數個纏綿夜晚的女優們，她們最怕甚麼呢？最怕男優有口臭？還是被家鄉親朋父老發現自己是A片女主角？

最近，日本有個網站特別針對線上女優們進行了「AV女優最怕甚麼？」的驚嚇指數大調查，結果女優們共同最怕的第一名都是「做愛太頻繁，私處會痛」，第二名則是「攝影時間過長，從早到晚不停工作」，這兩個理由之所以佔據前兩名確實很容易理解，因為女優每天上工最辛苦的莫過於她們的小妹妹，特別是A片拍攝為了壓縮工作時長，常常120分鐘的片子集中在一天內拍完，等於從早到晚女優們的私處都處在高度勞動的負載下，早年還是錄影帶時期，攝影時間最多也才60分鐘，但隨著DVD登場後，收錄時長也從一部60分鐘加倍延長為120分鐘，加上盜版猖獗對市場整體營收下滑的惡質影響，片商只能不斷縮減製作費用來節省成本，直接受衝擊的就是女優的工作時間，一進片場就如同苦勞般的說幹就幹，萬一倒楣些遇到提早擊發或卡彈不射的男優，那完了！女優除了在心裡暗譙他億萬子孫外，也只能兩腳開開，繼續加班！

更靠北的是，這種屬於不可預測的天災事故可沒有加班費這回事，難怪工作量大和工時過長會成為女優心中共同的夢魘，更何況女優即使身體再不適，也不能臨時向劇組請假，要知AV本質上就是個以女優為核心的產品，難道沒了番茄還能打番茄汁嗎?少了女主角哪怕送來100個男優也於事無補，再加上東洋島民超頂真的職場文化，因此除非碰到天塌下來的大事或大病，否則女優少有臨時告假或索性落跑這種事，再不情願也得硬著頭皮下場假爽裝淫，如此任勞任怨為人民做出偉大貢獻的女優們實在值得我們向她們高呼三聲Banzai。

至於在女優恐懼排行榜上排名第三到第十的事，分別是「被親朋好友抓包的擔憂和來自周遭的偏見」、「沒辦法達到導演要求的演技」、「身體不適也無法請假休息」、「被騙導致酬勞縮水」、「寒冬下還要在外面攝影」、「和噁心男優親密接觸」、「攝影過後的肌肉痛」和「擔心性病」等，從以上結果來看，和精神上可能產生的折磨相比，女優們似乎更在乎肉體上的辛勞。

由於「沒辦法達到導演要求的演技」、「被騙導致酬勞縮水」和「寒冬下還要在外面攝影」這三項只要是演員或所有勞工都有可能碰到，而非AV女優獨有，因此這裡暫且按下不表，但「和噁心男優親密接觸」卻是AV女優才絕無僅有的特殊經驗！還記得慾海燈塔我在前幾次專欄內有特別提過噁心男的作品類型嗎？這類為了救贖或安慰某些男性觀眾自卑而推出的「噁心系」AV，現在竟然已是多數女優的共同夢靨而且排行甚前，看來這種「爽到你，艱苦到我」的戲碼的確有點強人所難，站在人道的立場上，還是呼籲好此道的大哥們換換口味，不吃魚翅換冬粉也不錯。

至於「被抓包的擔憂和來自周遭的偏見」，這點幾乎也是所有女優的一致煩惱，多數被調查者都表示因為職業關係，常常會租不到房子或無法和銀行進行借貸，即便情色文化在日本生存已久，但社會大眾始終沒有完全消除偏見，週遭人對女優苛責的輿論及眼光不知不覺中就成為她們心中最害怕的道德霸凌。反倒是一般觀念中最讓人感到恐懼的「性病感染」，竟然只是女優擔心受怕的最後一名，這也真實反映出日本成人業界對性病防治的功夫可謂是做到世界最高職安及工安水準，完全符合我們「嚴是愛，鬆是害，做好安全利三代」或是「生產再忙，安全不忘」等工安標語所揭示的精神，滴水不漏的保障了AV從業人員的人身安全，值得我們常掉鋼梁或磁磚或導致國家門面大淹水的工程單位多多學習。

儘管女優害怕的事情如此多，但七成以上的女優還是對自己從事的工作感到相當自豪，更認為自己在AV上的演出是深具意義的！像目前已經引退轉型成為一般藝人的麻美由真就直言說：「AV是在性這件事上唯一能讓大家學習的教材」，因此女優們為了正確、完美的詮釋自己工作，雖然工時長又辛苦，但休息時她們也不忘鍛鍊自己，常跑健身房運動提高自己身體的耐受力；定期去美容院保養皮膚及私密處好讓觀眾看了更賞心悅目；或者像資深女優「蕾」一樣透過深蹲撿肥皂等各種鍛鍊訣竅提升自我性技。就跟普羅大眾上班族一樣，女優雖然對職場、工作有著負面情緒與小埋怨，但付出的努力卻遠比觀眾螢光幕前看到的更多，「寶寶心裡苦，但寶寶不說」這句話，最佳代言人實在非女優莫屬。

(中時電子報)