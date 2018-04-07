看看現今的馬英九、國民黨 網友分析被狂讚

2018年04月07日 08:00 中時電子報 謝雅柔

人氣回溫的前總統馬英九趴趴走，日前為了搶救花蓮觀光，馬還到花蓮2日遊，以行動推銷花蓮之美，所到之處都受到民眾簇擁，攤商生意也因此好轉。有網友問及，馬前總統好嗨好爽，穿個帽T全國到處走；而國民黨卻呈現一個看不到底的慘膽樣子，「超不協調，到底在演哪一齣？」

有網友在PTT撰寫「高調爽的馬英九 VS 死透了的國民黨」一文，並表示馬英九到處跑，所到之處就像吉祥物一樣萬人空巷。相較之下，國民黨卻呈現一個看不到底的慘淡樣子，年底要選舉，卻是一付死樣子。該網友說吳敦義真的是他看過最誇張最放(棄)權的黨主席，而各縣市底下的人各搞各的，一點拉抬氣勢的感覺都沒有，他說民進黨低迷成這個樣子，「但我要說民進黨是僵屍的話，國民黨簡直就是死人了，死透了」。

該網友說完全看不到國民黨希望阿，好像只有在被黨產會找麻煩時叫一叫，其他時間完全就是死人狀態，意興闌珊，一副隨時不幹了的樣子，感覺全黨上下好像都是打工仔心態，過一天是一天。他說馬英九好嗨，穿個帽T全國到處串；留在黨內的這群人卻像群死人，「真的超詭異，超不協調，到底在演哪一齣?」

對此，網友表示「國民黨被打到不成人形了」、「當初國民黨自己搞死馬英九，卡核四，卡年金，現在國民黨自食惡果了」、「國民黨自己背棄馬英九的能源政策，現在完全無力反擊民進黨」、「國民黨就算真有希望也是10幾年以後的希望了 早點認清接下來的10幾年是民進黨天下的現實吧...」、「國民黨爛成這樣，真的別怪選民不投他」、「不是民進黨有多好，而是國民黨更爛」、「吳就威望不夠 壓不住下面」、「一點都不詭異啊 馬本來就沒在管國民黨死活 他只在意自己」、「國民黨就少了敢犧牲的戰將」、「空等明星蔣萬安江啟臣長大 很不切實際」、「挺馬不挺國民黨 爛到有剩」。

(中時電子報)