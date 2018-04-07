親戚不計較？! 演藝圈男星都成為「表兄弟姐妹」

演藝圈好友碰到情關間接考驗友情是否堅定。(圖/中時資料照)

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中時電子報

演藝圈除了藝人的演出備受矚目，私下感情生活更是格外受關注，許多剪不斷理還亂的關係，比本土劇八點檔的愛恨情仇還精采，尤其當好友與同一人傳出緋聞，甚至成為「表兄弟」、「表姐妹」，更增加話題性。

謝和弦曾在臉書痛批陳奕「搶女友」一事。(圖/中時資料照)

創作歌手謝和弦，2012年時臉書自爆藝人陳奕，高中時期「睡了他女友」，立刻掀起網友議論，隨即陳奕也在臉書公開道歉，坦承是「年輕不懂事」，更自曝找謝和弦見面談判，當晚還被揍但沒有還手，字句間透露真心懊悔，不過謝和弦不僅不買帳，反而回嗆「你是個沒重點沒實力的娘砲」，據悉這讓陳奕去香港參加活動時，疑似情緒崩潰，臉色蒼白戴氧氣罩坐救護車送醫，這讓出道時感情不錯的兩人，因為此事就此撕破臉，也讓這段友誼回不去了。

羅志祥和歐漢聲傳出前後與Makiyo交往而翻臉。(圖/中時資料照)

藝人Makiyo進入演藝圈多年，最廣為人知的戀情就是羅志祥和歐漢聲，Makiyo先於2002年與歐漢聲交往，當時男方不在意偶像身分大方認愛，不過沒多久後就高唱從軍樂，也把Makiyo交付給羅志祥照顧，未料隔年竟擦出愛火，讓在軍中的歐漢聲聞訊後痛苦不已，更傳出想要輕生的念頭，雖然這段戀情維持兩年多就告吹，但兄弟倆情感也降至冰點，事隔多年後兩人不僅冰釋前嫌，也各自找到生命中的真命天女，像是羅志祥與周揚青戀情穩定、歐漢聲不僅娶得美嬌娘，老婆更宣布懷上第二胎，僅剩Makiyo還在找尋生命中的MR.RIGHT。

雷瑟琳和莫允雯傳出因男人撕破臉。(圖/中時資料照)

藝人雷瑟琳和莫允雯，兩人不僅是情比姐妹深的好姐妹，更曾經表示要當彼此一輩子的家人，不卻為了男人撕破臉，據悉是莫允雯答應要居中協調，力勸陳奕和雷瑟琳復合，未料卻與陳奕大搞曖昧，甚至被爆出入住男方家過夜，這讓雷瑟琳當下崩潰難以接受，即便莫允雯向雷瑟琳喊話「還是朋友」，但兩人友情就像打出牆外的全壘打球一樣，再也回不去了。

(中時電子報)

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