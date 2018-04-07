民進黨執政除了薪水不漲 黃創夏稱還有這個也不漲

2018年04月07日 09:00 中時電子報 謝雅柔

民進黨執政以來，許多政策引來民怨，且電價、食品等紛紛漲價。對此，資深媒體人黃創夏說，「唯一不解的是，為什麼薪水不漲，而政客智商也不漲」。

4月要調漲電價3％，甚至10月可能還有一波，去年底曾放話不漲電價的經濟部長沈榮津，日前赴立院遭在野黨猛K，甚至被要求下台；沈榮津回應，電價調整是考量照顧民生、穩定物價與節約用電三原則。此外，沈榮津上月20日接受立法委員質詢時更語出驚人的表示，「不漲電價，大家都浪費電」。網友怒轟沈榮津講幹話。

對此，黃創夏指出，不漲電價，大家都浪費，所以漲；不漲食品，大家都浪費，所以漲；依此類推，所有的漲價，政府都有理。「唯一不解的是，為什麼薪水不漲，而政客智商也不漲」。

網友則回應表示「同理，薪水不漲，當然是怕大家亂花錢呀！或是薪水領太多，怕大家吃太多滷肉飯，造成三高，影響國力」、「部長說提高電費是為了要讓大家節約，那部長的薪水需不需要減半讓他節省一點」、「不漲薪資,大家都不會認真工作,公務員退休金被砍,所以公務員可以名正言順地混兇一點」、「大部分企業的老闆，尤其是做生意的，當然都想漲價，這樣收入才能增加」「人綠了就一定腦殘」、「如果智商漲了，就不叫政客啦」、「血壓一直漲」。

(中時電子報)