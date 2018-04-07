歐洲準女王當道！ 荷比西公主成新嬌點

2018年04月07日 10:01 中時電子報 蔡萱

歐洲王室不少國家保留王室體制，也讓這些含著金湯匙出生的王室繼接班人的一舉一動備受外界關注，其中荷蘭、比利時及西班牙的長公主都是未來的準女王，成為新生代王室中的「嬌」點，除此之外，這三個國家的王室接班人也都紛紛搭上學中文的熱潮，每個都從小就開始學習中文。

阿瑪利亞公主和父親國王亞歷山大。(圖/Royal House of The Netherlands)

現年15歲的荷蘭公主阿瑪利亞（Amalia），是國王亞歷山大（Willem-Alexander）及王后麥希瑪（Maxima Zorreguieta）的長女，也是荷蘭王室王儲。多年前她就被父親透露正在學習中文，且對中國文化很感興趣，日前荷蘭媒體甚至報導她將到世界聯合學院（UWC）的中國江蘇常熟的分校留學，但事後證實這只是傳言。

國王亞歷山大也曾表示希望身為王儲的女兒阿瑪利亞在接下王位之前，可以好好體驗各種生活。

阿瑪利亞的興趣十分多元，她愛好騎馬、打草地曲棍球和唱歌，且除了中文之外，阿瑪利亞還會荷蘭語、英語和西班牙語。

比利時長公主伊麗莎白公主與他的父親菲利普國王。（圖/美聯社）

另外，今年16歲的比利時長公主伊莉莎白（Elisabeth）同樣也是未來的第一順位繼承人，是比利時國王菲力普（Philippe）與王后瑪爾蒂德（Mathilde）的心頭肉。

伊莉莎白公主外貌清純、身材高挑，除了穿著打扮特別受到外界關注外，她也十分多才多藝，喜歡跳舞、彈鋼琴和繪畫，而且她目前還在比利時的荷蘭語學校學習中文，也是她除了比利時的三種官方語言法語、德語與荷蘭語之外，從小就學起的外文。

萊昂諾爾公主日前出席復活節活動。（圖/路透）

至於以超萌蘿莉著稱的西班牙長公主萊昂諾爾（Leonor），也是歐洲王室新生代中的準女王，12的她也在月前踏出了邁向西班王位的第一步，在父親國王費利佩六世的50歲生日，並被授予了意義非凡的金羊毛騎士團勳章，這也象徵著萊昂諾爾公主是西班牙「未來女王」的地位。

每每以甜美動人惹人愛形象現身的萊昂諾爾，和妹妹以及媽媽總是王室活動中最搶眼的「嬌」點，她和妹妹索菲婭公主儘管年紀輕輕，但完全不失遺傳自媽媽西班牙王后萊蒂西亞的氣質，也讓三人時常為歐洲的時尚指標。

除此之外，名列西班牙王位繼承順位第一位的萊昂諾爾公主，也和她的妹妹索菲婭從小就開始學習中文，這對西班牙皇室姊妹花也學習了學習芭蕾舞、英文等才藝和專長。

(中時電子報)