iPhone省電祕訣大公開！12招改善iOS 11耗電問題

2018年04月07日 00:04 中時電子報 莊楚雯 廖宇綺、編輯/

蘋果iOS 11開放更新後，不少用戶反應更新後手機出現遲緩、耗電、過熱等問題，尤其是iPhone6/6s或更舊版本耗電情況最嚴重，如果你也覺得困擾，不妨來學學《Nmplus》整理的12種幫助iPhone省電方法，可以保持手機電量不會大量流失。

▍1、關掉APP定位 ▍

有些不必要的定位功能，其實會大量佔用處理器的位置，同時也十分消耗電量，我們可以在設定中關掉這些不必要的定位服務。

▍2、關掉背景App重整 ▍

iPhone有內置一個叫作「背景App重新整理」的功能，其實這功能非常耗電，我們可以自行關閉一些用途不大或不太經常用的程式，有助於保存電力。

▍3、關掉Handoff ▍

主要是配合多部iOS設備與MAC系統的功能，讓設備與設備之間可以隨意進行互通使用，如果沒有常用這個功能的話，也建議可以關閉。

▍4、調暗螢幕 ▍

如果習慣把螢幕調很亮又長期開著螢幕，其實耗電速度非常快，所以想省電的話建議可以把螢幕調暗，可以更省電。

▍5、關掉4G行動網絡 ▍

其實用4G遠遠比3G更耗電，如果沒有需要用到4G的時候，建議可以關閉4G，改用3G來省電。

▍6、關掉自動下載 ▍

在iPhone運作的同時，會有很多應用程式主動更新，讓App維持在最新版本，不過這也相對的比較耗電。

▍7、關掉自動調整亮度 ▍

iOS內建自動調整亮度功能，對於電池來說是一種負擔，改成在控制中心手動調整的方式，會比較省電，有效提升電池續航力。

▍8、關掉AirDrop ▍

在沒有使用AirDrop時，盡量不要將它開著，因為AirDrop也是相當耗電的一項功能。

▍9、關掉廣告追蹤 ▍

在iPhone的預設設定中，其實是默許了廣告追蹤的，這對iPhone可能有不良影響，而且會一直耗電，建議可以把廣告追蹤關掉。

▍10、關掉透明度效果 ▍

半透明可以讓iPhone畫面看起來更漂亮，但其實沒有什麼太大的實際用途，所以不妨可以把它調低。

▍11、關掉動態效果 ▍

動態效果是iOS使用的視差效果，在裝置的畫面營造畫面深度，但這個功能卻可能讓iPhone的速度變慢及浪費電力。

▍12、「真的」關閉Wi-Fi及藍牙 ▍

不使用藍牙及Wi-Fi時，許多人都會在控制中心將它們關閉，但其實快捷鍵並不是「真正關閉」，它只是讓裝置斷線，如果想真的省到電就得進入設定中將它關閉。

(中時電子報)