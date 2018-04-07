iPhone省電祕訣大公開！12招改善iOS 11耗電問題

（圖／本報系資料照－黃慧雯攝）

友善列印
中時電子報
廖宇綺、編輯/

蘋果iOS 11開放更新後，不少用戶反應更新後手機出現遲緩、耗電、過熱等問題，尤其是iPhone6/6s或更舊版本耗電情況最嚴重，如果你也覺得困擾，不妨來學學《Nmplus》整理的12種幫助iPhone省電方法，可以保持手機電量不會大量流失。

▍1、關掉APP定位 ▍

有些不必要的定位功能，其實會大量佔用處理器的位置，同時也十分消耗電量，我們可以在設定中關掉這些不必要的定位服務。

▍2、關掉背景App重整 ▍

iPhone有內置一個叫作「背景App重新整理」的功能，其實這功能非常耗電，我們可以自行關閉一些用途不大或不太經常用的程式，有助於保存電力。

▍3、關掉Handoff ▍

主要是配合多部iOS設備與MAC系統的功能，讓設備與設備之間可以隨意進行互通使用，如果沒有常用這個功能的話，也建議可以關閉。

▍4、調暗螢幕 ▍

如果習慣把螢幕調很亮又長期開著螢幕，其實耗電速度非常快，所以想省電的話建議可以把螢幕調暗，可以更省電。

▍5、關掉4G行動網絡 ▍

其實用4G遠遠比3G更耗電，如果沒有需要用到4G的時候，建議可以關閉4G，改用3G來省電。

▍6、關掉自動下載 ▍

在iPhone運作的同時，會有很多應用程式主動更新，讓App維持在最新版本，不過這也相對的比較耗電。

▍7、關掉自動調整亮度 ▍

iOS內建自動調整亮度功能，對於電池來說是一種負擔，改成在控制中心手動調整的方式，會比較省電，有效提升電池續航力。

▍8、關掉AirDrop ▍

在沒有使用AirDrop時，盡量不要將它開著，因為AirDrop也是相當耗電的一項功能。

▍9、關掉廣告追蹤 ▍

在iPhone的預設設定中，其實是默許了廣告追蹤的，這對iPhone可能有不良影響，而且會一直耗電，建議可以把廣告追蹤關掉。

▍10、關掉透明度效果 ▍

半透明可以讓iPhone畫面看起來更漂亮，但其實沒有什麼太大的實際用途，所以不妨可以把它調低。

▍11、關掉動態效果 ▍

動態效果是iOS使用的視差效果，在裝置的畫面營造畫面深度，但這個功能卻可能讓iPhone的速度變慢及浪費電力。

▍12、「真的」關閉Wi-Fi及藍牙 ▍

不使用藍牙及Wi-Fi時，許多人都會在控制中心將它們關閉，但其實快捷鍵並不是「真正關閉」，它只是讓裝置斷線，如果想真的省到電就得進入設定中將它關閉。

(中時電子報)

他問「文組在台灣沒未來？」 網…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。