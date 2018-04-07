你踩了幾個？5種老闆很在意的「辦公桌」地雷

2018年04月07日 09:01 中時電子報 邱怡萱 /整理報導 /整理報導

在職場上，有很多需要注意的眉眉角角，專家認為，「辦公桌」也是不可忽略的重要環節之一，要小心別踩到以下5種老闆「很在意但不說的」地雷。

1.滿滿的便利貼

形象管理顧問大師陳麗卿在商周專欄撰文指出，辦公室就是你專業形象的另一張臉，貼滿過多的便利貼，容易給人一種「此人雜事很多」的印象，甚至連帶覺得你管理能力欠佳。她建議可以用專用的筆記本來記錄待辦事項，管理工作進度。

2.過多的家人寵物照片、公仔玩具

恐會引發「不知道是來上班還是來集點」的負面觀感，可以在「辦公桌」上展現個人興趣，但不宜過度，建議擺放家人寵物的照片、桌上療癒玩具等小物，以1~2樣為限。

3.鞋子東倒西歪

很多上班族通勤時穿平底鞋，到了辦公室，再換上氣勢十足的高跟鞋，或是多準備方便行走的拖鞋或涼鞋，如果位子上擺了一雙以上的鞋子，請記得一定要做好收納，不要放任鞋子在辦公桌底下亂七八糟。

4.飲食用到一半

用完的免洗餐具一定要立刻處理，其他像是開了口的飲料，長時間擺在辦公桌上都有損辦公室雅觀，建議將飲料倒進有蓋子的杯子裡。此外，有強烈味道或是容易發出聲響的食品，也盡量不要帶到辦公室，以免影響其他人的工作。

5.離開座位未把椅子歸位、下班不關電腦

辦公室內空間有限，離開座位未把椅子歸位，任由椅子在那兒旋轉，可能經常擋到別人的路，也同時製造了一種自我中心的印象。此外，有許多老闆都很在意員工「下班不關電腦」，這不只是因為想節省電費，更是牽涉到「對公司機密不嚴謹」的行為。

(中時電子報)