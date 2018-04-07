星國妹旅台搭火車遇「最惡癡漢」 被從通霄摸到桃園站

2018年04月07日 00:01 中時電子報 呂承哲

來台旅遊，結果搭火車卻遇到癡漢，成為夢魘一場！一名隨著家人來台旅遊的新加坡籍小女生，在搭乘莒光號北上時，被現年56歲的簡豐圓盯上，竟伸手逗弄對方下體逞慾，還一路從通霄站摸到桃園站，直到對方家人發現才被扭送法辦。

簡豐圓從年輕的時候只要搭公車、火車，看見年輕女性落單就會伸出鹹豬手，至今已累積近20項猥褻前科，由於他家世良好，弟弟還是檢察官，家裡都能支出數百萬的賠償金。

2017年6月間，簡豐圓搭乘莒光號北上時，看見這名星國妹在座位睡覺，便坐到她旁邊，以報紙做為掩護，搓揉對方大腿、下體，小女生被驚醒後不敢出聲，一路就從通霄站摸到桃園站，直到家人發現她有異狀，才將簡豐圓扭送法辦。

簡豐圓否認犯案，指稱是按摩時不小心觸碰到對方身體，假如她不舒服可以呼救、並推開。法官則認為，簡豐圓遭控的犯案手法，與之前的猥褻模式皆相同，且星國女只與家人來台旅遊6天，沒必要陷害簡豐圓。

據《蘋果》報導，法官表示，該女來到她鄉地一次就遇到癡漢的猥褻行為，難免不知所措，且案發後仍表現痛苦、恐懼等。至於，則是不斷犯案，不知悔改，甚至到岸後還狡辯，法院依對未滿14歲少女強制猥褻罪判簡豐圓3年10月徒刑，全案可上訴。

(中時電子報)