《兩岸星期人物》學霸女神 陸北斗衛星系統重要工程師徐穎

2018年04月07日 08:11 中時電子報 李靖棠

受到傳統觀念影響，華人社會的女性科學家數量遠不及歐美社會，但近年來在觀念逐步開放後，有愈來愈多女性學子在多個科學領域上取得優秀成績，成為獨當一面的科學家。其中一位即是大陸中科院有史以來最年輕的博士生導師、北斗衛星導航系統工程師之一的徐穎。被外界稱為「北斗女神」的她，不僅是一名學霸、更是一名才貌兼具的科學家。

現年35歲、出生於四川省的徐穎，大學高考並未取得外界「優異成績」，考取北京資訊工程學院，她自己從不認為是名「學霸」。2003年畢業後，轉入北京理工大學，就讀信號與資訊處理專業，直攻博士學位。博士就讀期間，在老師的帶領下，開始接觸「北斗一代」衛星工程，也因此讓她在取得博士學位後，成為中國科學院優先網羅的對象，繼續從事北斗導航衛星定位系統研究。

中科院最年輕的博士生導師、北斗衛星系統工程師徐穎。（圖/影片截圖）

從2009年進入中科院工作，徐穎在2015年被聘為博士生導師、研究員，成為中科院建院以來最年輕的博士生導師。在光電研究院工作至今，經手的研究經費超過5,000萬元人民幣（約2億台幣），主要研究在複雜環境下，如何輔助北斗系統實現，連續高精準定位的多源融合導航增強技術，曾入選大陸首期遙感青年科技人才創新資助計畫。

除了忙於科學研究，徐穎也開始上電視進行科普教育。（圖/影片截圖）

從上世紀70年代開始執行計畫，1994年啟動第一枚北斗衛星導航試驗系統（北斗一號）的研製工程，大陸要擺脫當前高度倚賴美國全球定位系統（GPS）的限制。隨著相關技術的突飛猛進，目前聯合國（UN）已認定，北斗衛星導航系統、美國全球定位系統（GPS）、俄羅斯全球導航衛星系統（GLONASS）和歐盟伽利略定位系統（Galileo）為全球衛星導航系統四大核心供應商。

全心投入北斗衛星研究的徐穎，認為科學研究也可以很快樂。（圖/影片截圖）

從2011年開始對中國大陸用戶提供導航服務、隔年擴大範圍至亞太地區。2015年大陸航天局開始升級北斗第三代計畫，北斗衛星第三代導航系統，將由35顆衛星組成：包括5顆靜止軌道衛星、27顆中地球軌道衛星、3顆傾斜同步軌道衛星。

不過，對於徐穎來說，相較於研究技術挑戰，更讓她傷腦筋的是各種「科普」節目。隨著北斗衛星逐漸擴大民用範圍，開始有媒體找她解說北斗衛星系統的奧秘。講太專業又怕大眾聽不懂、講簡單也擔心落於俗套，徐穎最終找到折衷方法，她認為，「科學要走下神壇，現在大家覺得北斗很神秘，但是，北斗要走向應用，大眾不了解、不認識怎麼可能去用呢？」當時在北京聯合大學的演講很成功，光是在騰訊視頻一個平台的點擊量就達到548萬次。

被稱為大陸「北斗女神」的科學家徐穎。（圖/新華社）

私底下，徐穎也和一般女孩沒兩樣，「心情不好時會去採購。」但她並不認同，科學研究工作就必須又累又沒有生活品質，「如果一份工作又忙又累，收入也不高，做得也很鬱悶，我想我是不會幹的。科學家並不是很苦的，我的理念是快樂科研。現在的科研隊伍很年輕，科研氛圍也比較輕鬆，大家都是一樣的80後、90後，科研也只是一種工作而已。與其說為國家做自我犧牲，不如反過來，在研究同時、也讓自己發展。」

(中時電子報)