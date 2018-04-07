19歲當狀元 廖健富曾懷疑「自己有無那實力」

2018年04月07日 06:31 中時電子報 蔡銘仁

3月24日中華職棒開幕戰，Lamigo桃猿大膽用廖健富先發蹲捕，這名年僅19歲的小將也不負眾望，短短兩周打出名氣，搖身中職的熱門話題人物，廖健富坦言，現在這樣的表現，比想像中好非常多，不過其實他剛進職棒時，也是吃了不少苦頭。

19歲的廖健富畢業於高苑工商，高中就是著名的「強打捕手」。不過，廖健富透露，其實一直到國中時，因腳程不錯被排為外野手，後來覺得當捕手比較吃香，主動跟教練要求要換位置，原本是右撇子改成左打，也是因為左打捕手少，就決定要改變。

廖健富去年投身中職選秀，以第一輪第一指名加盟猿隊，披上「58號」戰袍，準備展開職棒生涯。然而，即便他高中就是著名的強打捕手，剛進球隊卻被發現有力量不足的問題，猿隊總教練洪一中原打算帶廖健富去打亞洲職棒冠軍爭霸賽，也因此選擇換人。

廖健富沒去打亞冠賽，投身猿隊秋訓，他說，當時針對打擊的小細節跟力量做修正，練習量比高中多至少兩三倍，讓他有些吃不消，加上第一指名的壓力，也讓他害怕會表現不好，「第一指名進來，會想自己是不是真的有那個實力，大家也都會用放大鏡去看。」

廖健富後來調適好，除了靠自己，也多虧球隊學長們的幫助，「那時學長們發現，馬上來安慰我，正面想法就慢慢開始變多，現在不把一切看太重，學著把壓力當成助力。」職棒訓練雖辛苦，但廖健富沒想過放棄，「因為選秀的時候，就已經下定決心了，不會後悔當初的決定。」

廖健富歷經秋訓、春訓和官辦熱身賽，並以好表現，擠進開季一軍名單，並生涯首次在開幕戰先發蹲捕。能在開幕戰先發，廖健富直言「很不可思議」，不過到了場上，他沒想太多，盡力、大膽去拚戰；最後他蹲滿整場，4打數2安、1打點，助猿隊6比4擊敗中信兄弟。

度過第一場後，廖健富緊張感跟壓力，都慢慢減少，越打越有信心，剛進職棒就加強力量，現在也慢慢有成效出現，他說，「之前打那2支全壘打時，沒想過會把球打那麼遠。」廖健富截至昨賽前出賽9場，打擊率4成69、3轟和12打點，皆暫居聯盟第一。

儘管有好表現、關注度高，但廖健富上場仍保持一樣的心態，「無論打好或打壞，都用平常心去面對，進力去表現，每天都一樣。」廖健富現在的目標，是希望能把好表現維持住，也想再多跟投手更熟悉，加強彼此的默契。

這名19歲、講話有點靦腆的年輕捕手，有機會成為少見的「強打捕手」，廖健富的偶像也正是讀賣巨人攻守兼備的阿部慎之助；此外，他也以陣中前輩林泓育和劉時豪為榜樣，努力學習。現在廖健富打的比賽還不多，不過，洪總看好廖健富，「以後會是中華隊的成員之一。」

(中時電子報)