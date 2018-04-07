國中女戀上叔叔 2人病房「滾床單」翻臉反控性侵

新北市一名12歲女國中生，竟愛上母親郭姓男友的弟弟，並多次發生性行為，甚至在她得到盲腸炎住院期間，在病床上與對方發生性行為。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

新北市一名12歲女國中生，竟愛上母親郭姓男友的弟弟，並多次發生性行為，甚至在她得到盲腸炎住院期間，在病床上與對方發生性行為。事後，疑似是叔叔多次探病還要求做愛，少女心生不滿，隔天就將不倫戀情告訴母親，案情才因此曝光。

郭男與該名少女感情好，甚至出門時少女孩會主動勾著對方的手，少女母親也相當擔心，2人還真的發展出不倫戀，於前年12月發生3次性關係，隔年1月，少女因為盲腸炎住進台大醫院兒童病房，郭男前往探病時劈頭就問「要做嗎？」少女就背對著讓郭男完事，但事後卻越想越氣，隔天就把事情都告訴母親，母親得知後馬上打給男友質問，並控告郭男性侵。

郭男供稱，他只有與少女在醫院病床上做愛過一次，辯護律師也主張光憑少女口述無法證明郭男犯行。法官認為，少女年僅12歲，過去沒有過性經驗，不具有延伸性幻想的能力，否則怎會少女對經過能詳細描述。

據《三立新聞網》報導，少女表示，自己不喜歡做愛，但又無法拒絕，只好閉著眼、握緊拳頭。法官認為，少女在事發後並未對外求救，仍與對方保持良好關係，與一般性侵被害者反映不符，研判雙方是在是兩情相悅情況下發生性關係，法院僅依對未滿14歲少女性交共4罪，判處郭男合併執行6年有期徒刑。

(中時電子報)

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