李敖死後長女跳出爭產！他們留遺產 家人也吵翻

2018年04月07日 00:01 中時電子報 施品瑜

知名作家李敖上月因腦瘤辭世後，家庭糾葛浮上檯面，他與前女友王尚勤非婚生下的長女李文，除了透過訴訟方式確認與李父女關係外，也要求看李敖遺囑，並坦承就是要跟小媽及同父異母的弟弟、妹妹爭產，直言「要到5%也開心」，掀起爭產風波。而事實上，不少藝人生前風光，去世後留下的遺產，卻也成了家人鬧翻的因素，讓人看了感慨不已。

高凌風離世後，鬧出遺囑風波。（圖／中時資料照）

「青蛙王子」高凌風生前有過3段婚姻，育有5子1女，2014年因血癌病逝，當時家人、助理、合作夥伴各拿出不同份遺囑，又出現高凌風2012年在廈門托友人代筆寫的遺囑，內容稱「獨子寶弟和金友莊大女兒可以拿到12分之4，其他4女則各拿到12分之1」，前後共出現4份遺囑，後來前妻金友莊更質疑助理趙淑珍藏錢，兩人因此鬧翻，造成遺產爭議不斷。

薇薇安病逝後，同性伴侶和爸媽爭產打官司。（圖／中時資料照）

星座專家薇薇安（陳佳瑛）2016年11月底因乳癌病逝後，身家隨即曝光，原來其父親是聲寶總經理陳連春，而後來她生前的經紀人、同性伴侶Nemo（張秀芬），為了其留下的千萬遺產，與薇爸薇媽對簿公堂，Nemo發聲明表示自己是「佳瑛16年的親密伴侶」，兩人16年來共同奮鬥所得都登記在對方名下，稱她們是同居共財的同居配偶關係，並透露女友抗癌之際，薇爸曾承諾不會虧待自己，沒想到薇薇安過世後，薇爸卻逼她離開房子，且認為自己只是貪戀他的錢財，後來法官則建議雙方打家事訴訟。

梅艷芳過世15年，其母親常為遺產上新聞。（圖／翻攝自東網；達志影像）

天后梅艷芳於2003年因子宮頸癌病逝，留下億元遺產，但她為了不讓母親覃美金過度揮霍，生前特地委託專業信託公司、每月定時給梅媽9萬港幣（新台幣近40萬元）的生活費，未料覃美金仍抱怨每月開銷太多根本不夠用，為了一次取得女兒遺產，不惜多次和家人打官司，因此累積大筆訴訟費，分別在2012以及去年兩度申請破產，而和其爭產的梅艷芳大哥梅啟明，也曾在2013年被爆破產，二哥梅德明則在2015年因喉癌病逝，看他們一家人為了遺產爭破頭，讓人不勝唏噓。

(中時電子報)