清明奇談5》女子掃墓回來後 每天半夜毆打老公

現在靈骨塔標榜觀光化管理，但是禁忌之說，還是有人深信不疑。（吳家詮攝）

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中時電子報
女子掃墓回來後 每天半夜毆打老公(非當事人示意圖／達志影像/Shutterstock）

司馬中原講鬼故事開頭有句名言「中國人怕鬼，外國人也怕鬼恐怖唷！」，墳區向來是公認陰氣最盛之處，即使現在墓園、靈骨塔公園化，總還是有種抹不去的心理障礙，清明掃墓時禁忌也最多，每年的奇葩怪事還真不少，有人認為是卡到「派迷仔」，但是如果冷靜以對，科學驗證下，都能找出異象的真正原因。

女子掃墓回來後 每天半夜毆打老公

據大陸《網易》新聞報導，一名胡姓婦人家住武漢漢口蔡家田，她和老公一起去扁擔山給親人掃墓。回來的當天晚上，疲倦的胡女士很早就睡了。

丈夫看完電視劇後，剛躺下就感覺妻子在抽搐，而且突然開始對他拳打腳踢，一邊打一邊喉頭還發出咕嚕聲，等妻子醒了之後，卻什麼都不記得了。

接下來，近一禮拜的時間裡，胡女士每晚入睡後都會發生同樣的事情。為了查出真相，她被老公送到了武漢市中心醫院。

醫生對胡女士做了24小時視頻腦電監測及頭顱影像學檢查。最後診斷為睡眠癲癇，「鬼上身」的謎底被揭開。目前，胡女士在使用合理的抗癲癇藥物之後，病情已經得到了控制。

掃墓回來 車裡多了一個5歲女孩

還有一位劉先生和家人到龍王山墓園掃墓，一家三口下車拿了祭品，忘記關好後車門，就匆忙到附近的墓園掃墓去了。掃墓過後，他們剛上車，結果看到一個可愛的小女孩坐在車上，邊玩耍邊吃車上的零食。

此時，劉先生慌了，以為上墳祭拜，來了一位「鬼小孩」，他將小女孩抱下車，讓她回家，不料女孩見到陌生人，突然嚇哭了。劉先生一家三口急了，他們無法將女孩送回家，又不能將女孩帶走，更不能將女孩丟在原地不管，於是便報了警，請員警幫忙。

此時，女孩的父母正在麵館忙著做刀削麵，竟不知5歲的女兒已經走失兩個多小時。女孩父母稱，當天生意好，客人很多，他們忙得顧不上孩子。所幸女孩被安全送回家。

(中時電子報)

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