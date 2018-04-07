發推喊冤 川普：美國在WTO遭不平待遇

美國總統川普6日晚在推特上表示，世貿組織對美國不公平。

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旺報

美國總統川普揚言要開出1000億美元商品的徵稅清單後，讓中國大陸外交部與商務部6日緊急應對，指如果美方公佈新增1000億美元對華徵稅產品清單，中方將毫不猶豫大力反擊。才隔幾個小時，川普又在推特上發文，為美國喊冤，認為關鍵在於WTO對美國不公平。

川普在台北時間6日深夜，再次發推特表示，中國作為一個經濟大國，卻在世界貿易組織內被視為發展中國家。因此，中國獲得了超越美國的巨大的特別待遇和優勢。川普再次強調，「WTO對美國不公平。」

就在此則推文的三個小時前，中國商務部才罕見在晚上八九點，召開緊急記者會，回應川普拋出的1000億美元商品加徵關稅一事。中國商務部新聞發言人高峰表示，美方的行為十分無理，嚴重錯判了形勢，採取了極其錯誤的行動，這種行動的結果就是搬起石頭砸自己的腳。「如果美方公佈新增1000億美元對華徵稅產品清單，中方已經做好充分的準備，將毫不猶豫立刻進行大力度反擊。」

幾乎與中國商務部新聞發布會同時，美國白宮在其網站上公佈了一份名為《關於川普總統應對中國不公平貿易行為的行為，你需要了解什麼？》的聲明，以問答的形式再次重申了川普考慮再對1000億美元中國商品加徵關稅，雙方陷入了相互指謫。

該聲明寫道，中國對此前美國貿易代表辦公室公佈對500億美元中國進口商品加徵關稅一事，「不但不糾正自身的不當行為，反而對美國農民以及製造業進行報復」。因此，川普已命令美國貿易代表辦公室基於301調查再確定額外的1000億美元中國商品加徵關稅清單，而新清單將與上一份清單擁有相似的公示期。

(旺報)

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