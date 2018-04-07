青年夜市搬家首日開張 上萬人冒雨朝聖

青年夜市搬家後開張首日，吸引上萬民眾朝聖。（柯宗緯攝）

友善列印
中時
青年夜市搬家後開張首日，吸引上萬民眾朝聖。（柯宗緯攝）
排隊名店阿Q凍圓人潮滿滿滿。（柯宗緯攝）
尚峰豆乳雞開幕祭出優惠。（柯宗緯攝）
青年夜市開幕放長炮，象徵業績長紅。（柯宗緯攝）

「南高雄夜市一哥」高雄鳳山青年夜市原址熄燈半個月後，6日正式搬家到前鎮區原凱旋夜市地點重新開張，雖然天公不作美，下起數陣小雨，但不減民眾興致，晚間擠進上萬人朝聖，人潮更勝以往，店家各個眉開眼笑，直說先前的憂慮是多餘的。

青年夜市6日晚間6點點燃長炮、煙火，象徵業績一飛沖天，氣勢紅不讓。夜市主委薛伯陽指出，總共有300多個攤位，主要都是原青年夜市原汁原味搬家過來，且為免攤位重複性過高，有稍微過濾一下，讓民眾逛起來更有感。

青年夜市腹地廣大，民眾逛起來更加舒適，動線也很順暢，晚間開幕後人潮幾乎沒有停過，汽車500個、機車3000個停車位幾乎一位難求，也有不少民眾直接搭捷運、輕軌而來，交通可說相當便利。

青年夜市排隊名店阿Q凍圓、不一樣鴨血、尚峰豆乳雞等，也都重新與老饕們見面。攤商的手幾乎停不下來，忙到翻也樂此不疲，有攤商直言，先前擔心這個地方是「冷灶」，但沒想到青年夜市魅力健在，希望能延續這股氣勢。

為慶祝青年夜市重新開張，不少攤商也祭出優惠搶客。像是168木瓜牛奶原價60特價50開幕三天限量150杯。東港木瓜牛奶原價60特價50、草莓牛奶原價60特價50無限杯數。不老屋牛排特價60元每日限量100份。尚峰豆乳雞原價25元特價10元每天限量300支，ps一個月所有商品滿百送25元。韓味食足泡菜豆腐鍋原價150，特價100。石鍋拌飯原價120特價70。

(中時)

iPhone省電祕訣大公開！12招改善… 夜市租金賺很大！ 年收上億1坪比…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。