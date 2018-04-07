夜市租金賺很大！ 年收上億1坪比101貴24倍

2018年04月07日 01:11 中時電子報 余弦妙 /綜合報導 /綜合報導

台灣夜市幾乎可以說是台灣最具代表性的名詞，不管是台灣人還是外國人都相當喜愛「逛夜市」因此夜市可說是商機無限，但你知道夜市這樣小小一坪的租金可是相當驚人，1-2坪大小1個月租金3萬起跳，換算下來各大夜市年租至少上億。

根據東森新聞報導，台灣夜市的租金年收相當十分可觀，不少夜市為了賺錢游走在灰色地帶，經常出現不合法用地擺攤情況，遭到取締開單，甚至被警方斷水斷電，大家就是想分得夜市這塊大餅。台北的通化街早上是早市，晚上就變成了夜市，人潮、錢潮整天都在滾動，整條街號稱都是用黃金堆出來的，在通化夜市裡，一個小小的攤位租金幾乎是抵得上普通上班族一個月的薪水，在黃金店面前的攤位平均1至2坪大小，早市要價2萬多租金，夜市更是高達3-5萬，還不包含夜市管理費。

南部的潮州市集也很可觀，一年只做過年檔期，射氣球的攤位4天租金16萬，換算下來1坪就超過3千元，比台北1010大樓最貴每日單坪租金127元貴上24倍。台中也不容小覷，光是在台中就有14座黃昏夜市、30座夜市，因為市場攤商太好賺，還曾引起不少爭議，很多夜市使用地並不合法，最明顯的例子就是之前風光開幕的台中七期豪宅夜市，開張三天後攤商被迫深夜摸黑打包走人，就是因為主辦單位的申請不合格，成為了最短命夜市。

6年前的高雄中安夜市也違法營業，遭到強制斷水斷電，業者為了賺錢還是繼續擺攤，因為太好賺還因此出現夜市蟑螂，攤位價格漫天喊價，甚至出現了收取介紹費2萬的情況。

(中時電子報)