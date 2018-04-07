美中互祭關稅 專家預測結局是…

2018年04月07日 03:03 中時電子報 陳舒秦

美國擬對大陸進口總值約500億美元、逾1300個獨立關稅項目，加徵關稅，中國隨即反制，對原產於美國的黃豆、汽車、化工品等106項也加徵關稅，貿易戰越演越烈，白宮5日又表示，對中國進口加徵的關稅考慮再加碼千億美元。眼見戰火，一觸即發，專家卻表示，結局使兩邊都傷不起，中國方面以承諾未來改善貿易行為的象徵性讓步，換取美方暫不實施懲罰性關稅。

雪梨大學教授巴博斯（Salvatore Babones）著有《美國的天下：中國資金、美國權力和歷史的終結》一書的，他在富比世（Forbes）網站撰文表示，美國和中國是世界兩大經濟體，每年貨物與勞務貿易額達6,500億美元。旁人擔憂中美貿易戰若真的打起來，似乎事態嚴重。不過從美股來看，兩周來只跌1.7%，實際上可能只影響一小部分公司。

大多數國家都避免對中間財（用來製造最終消費財)和資本財（用來製造其他產品的機具設備）課徵關稅，因為需要用這些東西來生產自己的產品。這正是為什麼中國以報復性關稅還擊美國時，瞄準的目標不是這些，而是像是肉類、水果和鋼的產品。

巴博斯說，商品的運作依循氣球原理：擠壓這邊，供應就跑到那邊。中國若是對美國豬肉加徵關稅，加拿大豬肉可能在中國市場上取代美國豬肉，導致南韓市場出現加拿大豬肉供應缺口，而這缺口可能又由美國豬肉來遞補。

加上2016年的數據指出，中國從美國的進口額約是1,700億美元，而美國從中國的進口將近4,800億美元，相較下中國承擔不起以關稅壓榨美國的代價，因為美國可壓榨的進口品更多。

他斷言，「貿易戰」最可能的結局，中國承諾未來改善貿易行為的象徵性讓步，換取美方暫不實施懲罰性關稅。而川普也打不起這場戰。美國即將舉行期中選舉時，而不是他想做什麼就可為所欲為。

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(中時電子報)